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TBMM'de gündem olan TOGG tartışması! '3 Bakan TOGG'a biniyor' dedi ve ekledi: 'Sizi kınıyorum'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.12.2024 16:33
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TBMM'de TOGG tartışması yaşandı. CHP'li Veli Ağbaba, 3 Bakan'ın TOGG kullandığını ifade ederken "Plan ve Bütçe görüşmelerine sayın Sanayi Bakanı Mercedes ile geldi, TOGG'a binemedi. Diyanet İşleri Başkanı Audi A8'e biniyor, TOGG'a binmiyor. Sizi kınıyorum" dedi.

TBMM'de gündem olan TOGG tartışması! '3 Bakan TOGG'a biniyor' dedi ve ekledi: 'Sizi kınıyorum'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın TBMM'deki 'TOGG' çıkışı gündem oldu. Sadece 3 Bakan'ın TOGG kullandığını ifade eden Ağbaba "Diyanet İşleri Başkanı Audi A8'e biniyor, TOGG'a binmiyor. Sizi kınıyorum" dedi.

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Ağbaba şunları ifade etti:

"MUSTAFA VARANK'I TEBRİK EDİYORUM"

"Sayın Başkan, ben Sanayi Bakanı'nı kutluyorum. TOGG ile övündü, Mustafa Varank burada mı bilmiyorum. Geçen yıl Varank buraya TOGG ile gelmişti, tebrik ediyorum.

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"MERCEDES İLE GELDİ, TOGG'A BİNEMEDİ"

Ancak Plan ve Bütçe görüşmelerine sayın Sanayi Bakanı Mercedes ile geldi, TOGG'a binemedi. TOGG'a binen 3 Bakan var, Enerji, Aile ve Ulaştırma Bakanı. Yerli ve milliler... Diyanet İşleri Başkanı Audi A8'e biniyor, TOGG'a binmiyor. Sizi kınıyorum."

Anahtar Kelimeler:
Veli Ağbaba togg
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