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TBMM'de Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, görüşmeleri başladı

06.04.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurul'da, kamuya yeni alınacak personellere ilişkin, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM'de Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, sırasıyla İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri görüşüldü. İYİ Parti'nin döviz fiyatlarındaki yükselişin etkileri, HDP'nin genç işsizler ve kamuda kadro bekleyen meslek grupları, CHP'nin avukatların ve hukuk fakültesi mezunlarının sorunları şeklindeki grup önerileri kabul edilmedi. Gündeme alınan, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu'nun, 8 Nisan'ın 'Dünya Romanlar Günü' olarak kabul edilmesine ilişkin kanun teklifi de kabul edilmedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda, geçen hafta muhalefet partilerinin oyları ile reddedilen, TBMM Başkanlığı kararı ile yeniden görüşülmesi oylanarak kabul edilen, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, reddedilen bir kanunun yeniden görüşülmeyeceğini dile getirerek usul tartışması açılmasını talep etti. Yapılan konuşmaların ardından, yasa teklifinin görüşmelerine maddeler üzerinden başladı. (DHA)

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