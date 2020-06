TBMM'de Hamza Yerlikaya tartışması! 'Vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım'

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat almaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek "Asla dağdan, Kandil'den, PKK'dan talimat almayız. Siz kendinize bakın." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kamu banka yönetim kurullarına atamaları eleştirirken "Atama yaptığınız yerler 'kanka yönetim kurulları' değil, banka yönetim kurulları. Farkında mısınız?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, iktidarları döneminde kamu bankalarının güçlendiğini, ülkenin kalkınmasına ve ekonomisine önemli katkılar sunduklarını ve mega projelere finansman desteği sağladıklarını söyledi.

Kamu bankalarına yapılan atamalarda Bankacılık Kanunu'na aykırı bir husus bulunmadığına işaret eden Dağlı, yapılan atamaların hukuki olduğu gibi kamu bankalarının başarılarının, tercihlerin ne kadar doğru olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti'li Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağırlıklı olarak eleştiriler dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş, 'Asrın güreşçisi' dediğimiz Sayın Hamza Yerlikaya üzerinde yoğunlaşmaktadır. Hamza Yerlikaya bu vatanı seven, bayrağını, ülkesini seven, İstiklal Marşı'mızı okutan, bu bayrağı defalarca dalgalandıran bir sporcumuzdur. Bu bankaların da sporla ilgili hizmetleri vardır. Hamza Yerlikaya ve Yerlikaya gibi bu vatanı seven bütün sporcularımıza ne yapsak azdır. Eğer Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım."