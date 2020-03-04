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TBMM'de İdlib oturumunda kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2020 17:19 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'li ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması sırasında başlayan kavga sonrası oturuma 10 dakika ara verildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Meclis'te CHP'li Engin Özkoç'un kürsüye çıkmasının hemen ardından tansiyon yükseldi. Özkoç, konuşmasına devam ederken AK Parti'li milletvekillerinin tepkilerinin ardından oturuma ara verildi. Oturuma ara verildiği sırada AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışmalar arbedeye dönüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözlerine tepki gösteren Özkoç, "Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez" ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA: HUKUK ÖNÜNDE HESABI SORULACAKTIR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş cumhurbaşkanımız ve başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP’nin grup başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır” dedi.

ÖZKOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.


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