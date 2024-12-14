TBMM’de ilginç anlar! Bakan sunum yaparken hemen önünde böyle tartıştılar! AK Parti ile CHP arasında gerginlik…

TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi. Görüşmelere katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bir konuşma yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bütçe sunumunu yaptığı sırada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TBMM GENEL KURULU'NDA 'ALKIŞ' ARBEDESİ

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın, bakanlığının bütçesine ilişkin Genel Kurul'a hitabı sırasında AK Parti grubu ve CHP grubu arasında alkış tartışması yaşandı. Bakan Bak'ı alkışlayan AK Parti grubuna tepki gösteren CHP'li milletvekilleri de AK Parti grubunu alkışlarla protesto etti. Ardından iktidar ve muhalefet vekilleri arasında başlayan sözlü tartışma, arbedeye dönüştü. Bunun üzerine CHP, İYİ Parti, Saadet Grubu ile DEM Parti milletvekilleri Genel Kurulu terk etti.

BAŞARIR: OSMAN BAK'I KÜÇÜK DÜŞÜRDÜNÜZ

Bir süre sonra muhalefet vekilleri Genel Kurul'a geri döndü. Olaya ilişkin söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Neyi alkışlıyorsunuz, sporda büyük bir başarısızlık var. Bir bakan çıktığında yoğun bir şekilde iktidar bloğu alkışlıyorsa, biz kendisini duyamıyorsak bu tablo Meclis'e yakışmaz. Osman Bak'ı küçük düşürdünüz" açıklamasında bulundu. Başarır'ın sözleri üzerine AK Parti sıralarından sesler yükseldi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Bağırmanın siyasi partiye faydası yok" dedi.

USTA: MECLİS'İN İTİBARINI ZEDELEYEN KENDİSİ

AK Parti adına söz alan Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise CHP'li Veli Ağbaba'nın Bakan Bak'a kasten laf attığını belirterek, "Ben Bakan Bey'in söylediği hiçbir şeyi duyamadım. Bu lafları, sataşmaları bastıralım, Bakan Bey konuşmasına devam etsin diye alkışladık ama ne hikmetse bir milletvekili burada oturan 600 milletvekilinin hakkını gasbederek sürekli laf ata ata Meclis'in itibarını zedeleyen kendisi olmuştur" açıklamasında bulundu.

SORU CEVAP BÖLÜMÜNE GEÇİLDİ

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yozgat'a askeri birlik kurulmasına ilişkin soru üzerine, çeşitli illere askeri birlik kurulmasıyla ilgi çalışmalar yürüttüklerini, en kısa zamanda birlik konuşlandırmaya başlayacaklarını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarıyla ilgili soru üzerine Güler, özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bu yıl bakanlık ve ilgili kurumların talepleri doğrultusunda, sözleşmeli erlerin kamuda uygun kadro ve pozisyonlarda istihdamına yönelik çalışmaların tamamlandığını aktaran Güler, şunları söyledi:

"Bu yıl Bakanlık olarak 140 kadroya sözleşmeli erlerden ayrılanlardan aldık. 45 kadro da diğer bakanlıklarımız tarafından alınmıştır. Uzman erbaşlar mevzuata göre 55 yaşına kadar TSK'da görev yapabilmekte ve emekli olabilmektedirler. Ayrıca en az 7 yıl hizmet süresi, atanacağı sınıfın niteliklerini taşıma ve bu sınıfta boş kadro bulunması şartıyla devlet memuru olarak atanabilmektedirler. Disiplinsizlik ve sağlık durumu hariç, bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerimizde görev yapan hiçbir uzman erbaşın kendi isteği dışında sözleşmesi feshedilmemiştir."

Bakan Güler, Suriye sınırında alınan tedbirlere yönelik soru üzerine, 2017'den itibaren alınan tedbirlerin devam ettiğini, ayrıca her yıl sınırları güçlendirilmesi ve önlemlerin artırılması noktasında çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

"ŞU AŞAMADA BİR KAMU ZARARINDAN BAHSETMEK DE YANLIŞ OLUR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki bir restorasyon ihalesine ilişkin soruyu yanıtlarken, bu konu dile getirildiğinde hemen teftiş başlattığını bildirdi.

İlk incelemeye göre "endişe edilecek bir durum olmadığını" ifade eden Ersoy, "Zaten ihalenin uygulama süreci halen devam etmekte ve hak edişlerin büyük bir kısmı da ödenmemiş. Şu aşamada bir kamu zararından bahsetmek de yanlış olur." dedi.

Konuya ilişkin, "firmanın pahalı teklif verdiği işleri yapıp ucuz işleri yapmayacağı" yönünde bir niyet okumasında bulunulduğunu anlatan Ersoy, savcılık soruşturmasının sürdüğüne işaret etti.

Peri bacalarının bakımsızlığına ilişkin iddialara da cevap veren Ersoy, Kapadokya'da yıkılma, kaya düşmesi ve göçme tehlikeleri bulunan ve acil müdahale gerektiren peri bacalarını onarım çalışmaları kapsamında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Icomos Türkiye Milli Komitesi ile çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla Kapadokya Alan Başkanlığınca Eylül 2024'te çalıştay düzenlendiğini anımsattı.

Bu çalıştay sonucunda peri bacalarının doğal seyrine bırakılmasına karar verildiğini, ancak yerleşim yerlerine yakın olanları için onarım kararı alındığını belirten Ersoy, bunlardan ikisinin onarım çalışmasına başlandığını kaydetti.

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ilişkin de Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci de kültür ve sanat vadisi haline geliyor. Sürecin sonucunda gar özelliğini koruyacak, tren aktiviteleri devam edecek ama onun dışında özellikle müze, kütüphane, sergi evi, fuar alanları, gösteri sanat merkezleri, tiyatro salonu, açık hava müzesi, atölyeler, eğitim birimleri ve arkeoport uygulamalarıyla benzersiz sosyal ve kültürel yaşam alanına kavuşmuş olacak. Çok isteriz ki Haydarpaşa'da da Sirkeci'de de bir İKSV olsun, İstanbul Modern Müzesi olsun, bir Eskişehir Odunpazarı olsun, bir İş Sanat olsun, bir AK Sanat olsun. Çünkü müzeler para öğüten sistemlerdir. Yani, ticari değildir. Verdiğinizden çok daha azını alırsınız. Sübvanse edilmesi gereken faaliyetlerdir." değerlendirmelerinde bulundu.

"BOŞU BOŞUNA LAF ATMAYA GEREK YOK"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamaya başladığı sırada CHP milletvekilleri, Bak'a tepki göstererek sırtlarını döndü.

Genel Kurulda bu esnada bazı CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Bakan Bak, konuşması sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Enerji ve tempo yüksek olunca alışamıyorsunuz. Laf atmak bir ritüeldir, laf atmak sanattır. Biz de orada, o koltuklarda bulunduk. Soru sormasını, laf atmasını bileceksin. Eğer atamıyorsan kürsüden cevabını alırsın. Biz burada yıllarca çalıştık, biliyoruz bunu. 'Ben soru sormayacağım.' Sen bilirsin, ister sor ister sorma. Biz işimizi yaparız. Millete hizmet etmeye devam ederiz. Siz, 'İşinize bakın.' diyorsanız, yaparım işimi. Boşu boşuna laf atmaya gerek yok."

Düzce'de yatırımlarına devam edeceklerini söyleyen Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürüttükleri Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile gençleri istihdam, kişisel ve sosyal gelişim alanlarında desteklediklerini anlattı. Bu kapsamda bugüne kadar 110 proje oluşturulduğunu söyleyen Bak, "11 bin 40 gencimizin proje kapsamında istihdam edilmesini sağladık. Bu yatırımlara 2025 yılında devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bak, Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisi yaptıklarını belirterek, "Olimpiyatlarda 101 sporcu, 94 de paralimpikte katıldı. Buraya giden çocukların hepsi madalya kazanmak için gitti. O gençlerimizin, ülkemizin bayrağını dalgalandırmak için çaba gösteren arkadaşlarımızın emeklerine saygı göstermek lazım. Olimpiyatlarda madalya kazanan engelliler için, o şampiyon çocuklara hiçbir şey söylemediniz. İsrail'i finalde yenerek 3'üncü kez olimpiyat şampiyonu olan görme engelli golbol kız takımımız için hiçbir şey söylemediniz. Sizin zamanınızda o çocuklar evlere hapisti. Siz ne derseniz deyin, biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir şekilde bunları kabul etmiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bağımlılıkla mücadelede pek çok proje gerçekleştirildiğini ifade eden Bak, "Gençlerin dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan kurtulması için kendileri gençlik kamplarına davet ediliyor." dedi.

Genel Kurulda 2025 yılı bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, turizm sektöründe 2024 yılı itibarıyla tarihi bir yükseliş yaşandığını, Ocak-Eylül döneminde turist sayısının yüzde 8,7'lik bir artışla 48 milyona ulaştığını, turizm gelirlerinin de bu dönemde 47 milyar doları aştığını söyledi.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Kültür ve Turizm Bakanlığının turizmciye sahip çıkmadığını savundu.

Konuşmaların ardından TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı. (AA - DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır