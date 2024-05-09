HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM’de ilginç anlar! Kürsüdeyken bir anda giymeye başladı

TBMM’de ilginç anlar! Kürsüdeyken bir anda giymeye başladı

09.05.2024 16:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu bugün yine dikkat çeken görüntülere sahne oldu. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, arıcıların sorunlarına dikkat çekmek için Meclis’te arıcı kıyafeti ile konuşma yaptı.

TBMM’de ilginç anlar! Kürsüdeyken bir anda giymeye başladı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "öğretmenlerin yaşadığı şiddet"; MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, "Ordu ili", CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu.

2

Adıgüzel, balda üretim maliyetlerinin arttığını, gezgin arıcılara mazot desteği ve arının aç kalmaması için de şeker desteği verilmesini istedi.

Türkiye'nin sahte bal cenneti olduğunu iddia eden Adıgüzel, market raflarındaki balların yüzde 80'inin hileli ballar olduğunu söyledi.

4

Adıgüzel, kayıtsız ve sağlıksız balların, denetleme yapıldığında raflarda yer bulamayacağını ve doğal balın pazar bulacağını ifade ederek, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği kapsamının da genişletilmesi gerektiğini söyledi.

5

Toplum sağlığının korunması için bal konusunda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının da sorumluluğu olması gerektiğini aktaran Adıgüzel, konuşmasının sonunda arıcı kıyafeti giydi. (AA)

3
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail ile ticaret kısıtlaması kaldırıldı mı? Açıklamalar peş peşe geldiİsrail ile ticaret kısıtlaması kaldırıldı mı? Açıklamalar peş peşe geldi
Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti, sözleri şaşkına çevirdi!Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti, sözleri şaşkına çevirdi!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Ülke genelinde etkili olacak!Meteoroloji saat vererek uyardı: Ülke genelinde etkili olacak!
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Adıgüzel CHP tbmm
En Çok Okunan Haberler
Yarın 81 ilde okullar tatil mi? MEB'den açıklama geldi

Yarın 81 ilde okullar tatil mi? MEB'den açıklama geldi

Emekli ve memur zammına 'Merkez' ayarı

Emekli ve memur zammına 'Merkez' ayarı

Eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü, sözleri kan dondurdu!

Eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü, sözleri kan dondurdu!

İşte yeni randevu sistemi!

İşte yeni randevu sistemi!

Meteoroloji saat vererek uyardı: Ülke genelinde etkili olacak!

Meteoroloji saat vererek uyardı: Ülke genelinde etkili olacak!

TBMM’de ilginç anlar! Kürsüdeyken bir anda giymeye başladı

TBMM’de ilginç anlar! Kürsüdeyken bir anda giymeye başladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.