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TBMM'de ilginç protesto! CHP'li vekil çekiçle cep telefonunu kırdı

13.10.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşüldüğü sırada TBMM Genel Kurulunda ilginç bir olay yaşandı. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz" diyerek çekiçle cep telefonunu kırdı. Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, CHP ve HDP'li milletvekilleri, kanun teklifinin 29. maddesine gelindiğinde alkışlı protesto eylemi yaptı.

TBMM'de ilginç protesto! CHP'li vekil çekiçle cep telefonunu kırdı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi tepkileri de beraberinde getirdi. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, teklifin görüşmeleri sırasında söz alarak beraberinde getirdiği çekiçle cep telefonunu kırdı. Öte yandan kanun teklifinin CHP ve HDP'li milletvekilleri, kanun teklifinin 29. maddesine gelindiğinde alkışlı protesto eylemi yaptı.

AA-20221012-29142891-29142888-TBMM_GENEL_KURULUNDA_CEKICLE_CEP_TELEFONUNU_KIRDI

ÇEKİÇLE CEP TELEFONUNU KIRDI

TBMM Genel Kurulunda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

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Teklifin görüşmeleri sırasında söz alan CHP'li Erbay, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemenin özellikle gençleri ilgilendirdiğini belirterek, "Buradan 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18-19-20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum; istediğiniz yere tatile gidemiyor, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi bu AKP iktidarı ve onun peşine takılan MHP'dir. Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz." diyerek beraberinde getirdiği çekiçle cep telefonunu kırdı.

"BU TÜR HAREKETLER KABUL EDİLEMEZ"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, milletin kürsüsünde bu tür hareketlerin kabul edilemeyeceğini söyleyerek, Erbay'a tepki gösterdi.

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise görüşmeler sırasında fiili bir durumun yaşandığını, Genel Kurul Salonu'na getirilen çekicin, bir başka niyetle de kullanılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Yapılan davranışın bir yaptırıma tabi tutulmaması halinde ilerleyen süreçte başkaca kesici ve yaralayıcı materyallerin Genel Kurul Salonu'na sokulmasının mümkün olabileceğini dile getiren Akçay, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın durama sessiz kalmasına tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise Erbay'ın niyetinin kötü olmadığının herkes tarafından müşahede edildiğini, ancak bu tür materyallerin Genel Kurul Salonu'na getirilmesinin doğru bir davranış olmadığını belirtti.

Akar, bu tür davranışların tekrarı halinde ilgili disiplin maddelerini uygulayacağını söyledi.

CHP VE HDP MİLLETVEKİLLERİNDEN PROTESTO

Öte yandan Genel Kurulda Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini" öngören 29. maddeye geçildiğinde CHP milletvekilleri ayağa kalkarak alkışlı protestoya başladı.

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"BİZİ DÜNYAYA REZİL EDECEK BİR LEKEDİR"

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Akar, birleşime ara verdi. Aranın ardından söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, rüşvetin ve yoksulluğun konuşulmamasını halledecek bir formülün Genel Kurulun önünde olduğunu savundu.

Sansür yasasından korkmadıklarını, bundan dolayı geri adım atmayacaklarını ifade eden Altay, "Türkiye'nin, dünya milletler ailesi içindeki itibarı, demokrasiyle ilgili pozisyonunun 29. maddenin yasalaşması halinde hiçbirimizin istemeyeceği bir hale dönüşeceği endişesini taşıyoruz. Türk demokrasisine bu 29. maddeyle sürülecek leke bizi dünyaya rezil edecek bir lekedir. İçtüzük ve Anayasa çerçevesinde TBMM'nin çalışmalarını sabote etmek niyetinde değiliz. Ancak kanun teklifini hazırlayanların 10 dakika daha düşünmeleri için protestomuzu ayakta alkışlarla devam ettireceğiz." diye konuştu.

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TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Altay'ın konuşmasının ardından alkışlı protestoya devam eden milletvekillerini, yerlerine oturmaları, sükuneti sağlamaları ve görüşmelere devam edilmesi konusunda uyardı.

Milletvekillerinin protestolarını devam ettirmesi üzerine Akar, birleşime bir kez daha ara verdi.

HDP'li milletvekilleri de CHP'nin protestosuna, "Gazetecilik suç değildir", "Özgür basın susturulamaz", "Hakikatler kapatılamaz" yazılı dövizlerle destek verdi.

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Aranın ardından CHP ve HDP'li milletvekilleri protestolarını "Sansüre hayır" sloganıyla devam ettirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Akar'dan İçtüzüğü çalıştırmasını ve görüşmelere devam edilmesini istedi.

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BİRLEŞİM KAPATILDI

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, uyarılarına rağmen protestonun sürmesi üzerine İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca birleşimi kapattı.

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Kaynak: AA

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