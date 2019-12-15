TBMM’de kadın vekiller Las Tesis’in sloganıyla Soylu’ya seslendi

TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2020 bütçesi görüşmeleri devam ederken, CHP'li milletvekilleri, son aylarda artan kadın cinayetlerini protesto etti. Söz alan CHP Milletvekili Sera Kadıgil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkat çekmek için yapılan bir dans var. Adı Las Tesis. Bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmamız gereken tek ülke sayenizde Türkiye oldu. Şimdi kadın milletvekilleri olarak, öldürülen, şiddet gören tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak" dedi. Ardından CHP'li vekiller, sıralara vurarak şarkının Türkçe sözlerini söyleyip, protesto eylemini gerçekleştirdi.

SOYLU: KADIN CİNAYETLERİ HERKESİN ORTAK ACISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eyleme müdahale edilmesinin nedeninin, polisin, hakimlerin ve devletin tecavüzcü ve katil olarak suçlanması olduğunu söyledi. Kadın cinayetlerinin herkesin ortak acısı olduğunu aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Bu meseleyi hep beraber çözeceğiz ama sizin söylediğinizi size şimdi okuyacağım, eğer bunları söyleyerek bu mesele çözülecekse, Meclis de duysun. Eğer bu Meclis, 'Bunları söylemeye devam etsinler' derse, ben İçişleri Bakanıyım, kanuna rağmen, Anayasa'ya rağmen en geniş hakkımı kullanacağım. Ama söyledikleriniz şunlar; 'Tecavüzcü sensin, öldüren sensin; polisler, hâkimler, devlet ve Başkan.' Biz dans etmeye veya bir meseleyi gündeme getirmek için sivil toplum örgütlerinin kadın meselesi konusunda, cinayetler konusunda söylediği sözlere ne söyleyebiliriz yani? Hep beraber yapacağımız bir iş. Türkiye'nin şu andaki yasaları, bütün kadın örgütleri ve kadın sivil toplum örgütleri derler ki; Avrupa Birliği yasalarının standardı, hatta biraz da üzerindedir."