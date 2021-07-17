TBMM’de 'Kandil' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Sekizinci madde görüşmelerinde, HDP İstanbul milletvekili Züleyha Gülüm söz aldı. Gülüm, iktidar partisinin insanların geleceklerini ipotek altına almaya çalıştıklarını iddia ederek, terör bahanesiyle insanların mallarına el koyacaklarını savundu.

"FAŞİZM VARSA, EN BÜYÜK FAŞİZM SİZDEDİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Gülüm’ün kendilerini hırsızlıkla suçladığını belirterek, “Öylesine bir demokratik ortamda gelmişler ki, sanki Kandil’i hükümleri altına almışlar, burada gelip millet adına konuşuyorlar. Kandil’in sesi, sözcüsü olan, Kandil’in sözünü dile getirmeye çalışanların demokrasiden söz etmeye hakları yok. Faşizm varsa, en büyük faşizm sizdedir. Diktatörlük varsa en büyük diktatörlük sizdedir. Ama burada Türk milletinin bağrından çıkmış, sadece Türk milletinden emir alan, milletin istediğini yapmaya çalışan milletvekillerini faşizmle, diktatöre boyun eğmekle suçlamak maalesef içinizdeki zulmün dışa vurulmasıdır” ifadelerini kullandı.

"BİZE KANDİL'İN SÖZCÜSÜ DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Elitaş’a yönelik olarak, “Bize Kandil'in sözcüsü diyenin alnını karışlarım. Söyleyemezsiniz. Siz halkın bağrından çıkmışsınız, biz nereden çıktık? Biz 6.5 milyon insanın oylunun alarak geldik. Milletvekillerine ‘hırsız’ demedi, genel olarak eleştirdi. ‘Yediniz, yediniz bitiremediniz’ dedi” şeklinde konuştu.

"BİR MİLLETVEKİLİNE HADDİNİ BİLDİRMEYE KALKMAK HADSİZLİKTİR"

AK Parti'li Elitaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimse kimseye haddini bildiremez, hadsizliktir. Bir milletvekiline haddini bildirmeye kalkmak hadsizliktir. Eş Genel Başkanınız ne demişti? ‘Biz Kandil’e sırtımızı dayadık’ demiştiniz. Kandil’e teslim olmuşsunuz, iradenizi vermişsiniz. Kandil’den talimat gelmeyince bir şey yapamıyorsunuz. Demokrasi diye söylenenler, demokrasi avareliği yapanlar kendi iradelerini ortaya koymalılar.”

HDP'li Oluç ise çözüm sürecinin kimlerle sürdürüldüğünü sorgulayarak, barışa huzura ulaşılması için kendileri ile çözüm sürecinin sürdürüldüğünü ifade etti.

ELİTAŞ: ÇÖZÜM SÜRECİNİ BİTİREN SİZLERSİNİZ

Elitaş, Kürtlere PKK’nın zulüm ettiğini söyleyerek, “Kandil’e teslim olmuşsunuz, iradenizi vermişsiniz. Kandil’den talimat gelmeyince bir şey yapamıyorsunuz. İnsan olmak, teröre 'dur' demek gerektirir. Çözüm sürecine inanarak başladık. Kürt halkı PKK’nın zulmünden kurtulsun diye milletvekilleriyle, siyasilerle bir uzlaşma ortaya koyduk. 2015’te Kobani olayları, başka yerlerde çözüm sürecini ortadan kaldırabilmek için çok uluslu güçlerin taşeronu PKK, çözüm sürecini baltaladı. Siz de onun aleti, taşeronu oldunuz. Çözüm sürecini bitiren sizlersiniz, PKK’nın, Kandil’in esiri olan sizlersiniz” dedi. (İHA)



