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  4. TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 43'e yükseldi

TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 43'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 19:05 | Son Güncelleme

TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükseldi. 11 milletvekilinden 4'ünün tedavisinin tamamlandığı, 7 vekilin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 43'e yükseldi

TBMM'de son yapılan test sonuçlarına göre 6 milletvekilinde daha koronavirüs tespit edildi. Meclis'te yeni vakalarla toplam vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükseldi.

6 vekilin Ankara Şehir Hastanesi'nde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı öğrenildi.

AKBAŞOĞLU'NUN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Koronavirüse yakalanan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, 11 milletvekilinden 4'ünün tedavisinin tamamlandığı, 7 vekilin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)

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