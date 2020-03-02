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TBMM'de koronavirüse karşı dezenfektanlı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

TBMM'de virüs kaynaklı salgın hastalıkların önüne geçmek ve yayılmasını önlemek amacıyla 284 noktaya dezenfektan aparatı monte edildi.

TBMM'de koronavirüse karşı dezenfektanlı önlem

TBMM Başkanlığı, özellikle salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları sırasında kalabalığın olduğu giriş çıkışlarda salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla yeni çalışma başlattı. TBMM'nin giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekanlarında viral enfeksiyon ve virüslere karşı 284 noktaya dezenfektan aparatı yerleştirildi.

TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu, iktidar ve muhalefet kulisleri, giriş holleri, basın koridoru, koridorlar, grup katlarına da bu temizleme araçlarından konuldu. Ayrıca Meclis'te bazı alanlara, Sağlık Bakanlığı'nca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri de asıldı.

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TBMM koronavirüs

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