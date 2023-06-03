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  4. TBMM'de millevekillerinin yemin töreni tamamlandı! 7 isim iki kez ant içti

TBMM'de millevekillerinin yemin töreni tamamlandı! 7 isim iki kez ant içti

03.06.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki seçimlerin ardından TBMM'de yeni yasama dönemi dün başladı. Milletvekili seçilen isimler tek tek kürsüye gelip yeminlerini etti. 7 isim yemin metnini yanlış veya eksik okudukları gerekçesiyle yeniden ant içtiler.

TBMM'de millevekillerinin yemin töreni tamamlandı! 7 isim iki kez ant içti

TBMM Genel Kurulu, seçimlerin ardından TBMM geçici Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı. Dün, milletvekili seçilen isimler kürsüye gelip yeminlerini etti.

7 İSİM YEMİN METNİNİ YANLIŞ OKUDU

10 buçuk saat süren törende AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüboğlu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yemin metnini yanlış veya eksik okudukları gerekçesiyle yeniden ant içtiler.

MECLİS BAŞKANI ÇARŞAMBA GÜNÜ SEÇİLECEK

Yemin töreninin tamamlanmasının ardından, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasanın 94. maddesi gereğince TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların Meclis'in toplandığı 2 Haziran Cuma gününden itibaren 5 gün içinde Geçici Başkanlık Divanına bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan adaylarının isimlerinin 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar bildirilebileceğini kaydeden Bahçeli, "Meclis Başkanı seçimine 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te başlanacaktır." dedi.

ERDOĞAN BUGÜN YEMİN EDECEK

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ant içme töreni için bugün saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: AA-İHA

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Milletvekili tbmm

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