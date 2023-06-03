TBMM'de millevekillerinin yemin töreni tamamlandı! 7 isim iki kez ant içti

TBMM Genel Kurulu, seçimlerin ardından TBMM geçici Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı. Dün, milletvekili seçilen isimler kürsüye gelip yeminlerini etti.
10 buçuk saat süren törende AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüboğlu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yemin metnini yanlış veya eksik okudukları gerekçesiyle yeniden ant içtiler.
Yemin töreninin tamamlanmasının ardından, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasanın 94. maddesi gereğince TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların Meclis'in toplandığı 2 Haziran Cuma gününden itibaren 5 gün içinde Geçici Başkanlık Divanına bildirilmesi gerektiğini söyledi.
Başkan adaylarının isimlerinin 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar bildirilebileceğini kaydeden Bahçeli, "Meclis Başkanı seçimine 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te başlanacaktır." dedi.
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ant içme töreni için bugün saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.
Kaynak: AA-İHA