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  4. TBMM'de muhalefetin Can Atalay ile ilgili verdiği genel görüşme talebi reddedildi

TBMM'de muhalefetin Can Atalay ile ilgili verdiği genel görüşme talebi reddedildi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
16.08.2024 21:17
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TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesi oy çokluğuyla reddedildi.

TBMM'de muhalefetin Can Atalay ile ilgili verdiği genel görüşme talebi reddedildi

Olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.

Siyasi parti gruplarının ve önergenin ilk imza sahiplerinin konuşmalarının ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan elektronik oylama sonucunda, önerge kabul edilmedi.

Olağanüstü toplantı gündeminin tamamlanması sonrasında CHP'nin, TBMM'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergesi oylamaya sunuldu. Bu önerge de kabul edilmedi.

Önergelerin kabul edilmemesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı. (AA)

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tbmm Can Atalay
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