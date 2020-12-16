TBMM’de ‘namussuz’ tartışması!

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe mesaisi devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, konuşmasında bütçeden bahsederek şu ifadeleri kullandı: "Bütçede, yerli ve milli otomobilimiz, İHA'larımız ve SİHA'larımız var. Ancak şerefli Türk ordusuna 'satılmış' diyecek kadar alçak şahsiyetsizler bu bütçede yok. Ülkesini başka ülkelere şikayet edip, yurt dışından mandacılık dilenen omurgasızlar da yok. Bu bütçede aile yok diyorlar, aile elbette var. Fakat milli, manevi değerlerimize alenen saldıran oluşumları, ahlaksızca meşrulaştırma çabaları bu bütçenin içerisinde yok. "NAMUSSUZLAR DA BU BÜTÇEDE YOK" "Bu bütçede elbette kadınlar var. Fakat bir kadın taciz ve tecavüze uğradığında sessiz kalan, üstünü örtmeye çalışan, hatta 'olabilir böyle şeyler' diyecek kadar ahlaksız zihniyetler bu bütçede yok. Bu bütçede, gençlerimiz de çocuklarımız da var. Fakat eli kanlı terör örgütü PKK, bebekleri katlederken, genç kızları dağa kaçırıp tecavüz ederken, küçücük çocukları canlı kalkan olarak kullanırken sessiz kalan, onlara destek veren alçak ve namussuzlar da bu bütçede yok. Bu bütçede hak, hukuk, adalet var ancak teröristi evinde saklayan, teröre yardım, yataklık yapan hain zihniyetler bu bütçede yok. Bu bütçede işçi kardeşlerimizin emekleri, alın teri var. Fakat belediye seçimlerini kazanır kazanmaz, verdiği namus sözünü unutup, belediyede çalışan işçi kardeşlerimizi kapının önüne koyan yalancı ve namus fakiri zihniyetler de yok."

ÖZSOY'UN KONUŞMASINDA CHP'DEN TEPKİ Özsoy'un bu konuşması, CHP sıralarından tepkilere yol açtı, bir kadın milletvekiline yönelik bu sözlerin söylenemeyeceğini belirttiler. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz alarak, Özsoy'a yanıt verdi. Özel, Özsoy'un, CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, "Elbette olur; bu kadar eğitimsizliğin, bu kadar sıkıntının, bu kadar kötü politikanın olduğu yerde CHP'de de olur, AKP'de de olur. Önemli olan hep birlikte mücadele etmektir ve biz bu konuda tavizsiziz. Herkesin öyle olması lazım." dediği konuşmasının ilk cümlesini aldığını belirterek, bir kadın milletvekiline yönelik bu sözlerin, yiğitliğe de adını aldığı ilçenin yetiştirdiği bir evlada sığmayacağını söyledi. "VİCDANIN ARKASINDAN DOLAŞIP 'ALÇAK-NAMUSSUZ' SÖZÜ SÖYLENİRSE O SAATTEN SONRA OLACAKLARIN SORUMLUSU DEĞİLİZ" CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, orduya yönelik satılmış demediğini, Tank Palet Fabrikasını kast ettiğini belirten Özel, "Günlerce rahmetli anası, 'Benim oğlum öyle dememiş', diyor. Biz bu anamızın cenazesine gittik. İsmini söylemeyerek, içtüzüğün, vicdanın arkasından dolaşıp, 'alçak', 'namussuz' sözü söylenirse o vakitten sonra olacakların da yapacaklarımızın da sorumlusu değiliz." diye konuştu.