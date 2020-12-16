HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. TBMM’de ‘namussuz’ tartışması!

TBMM’de ‘namussuz’ tartışması!

16.12.2020 20:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TBMM’de ‘namussuz’ tartışması!

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmesinde 'namussuz' tartışması yaşandı. AK Parti'li Eyüp Özsoy'un bütçe konuşmasında kullandığı 'alçak' ve 'namussuz' şeklindeki ifadeleri gerginliğe neden oldu. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Özsoy'a uyarı cezası verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe mesaisi devam ediyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, konuşmasında bütçeden bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"Bütçede, yerli ve milli otomobilimiz, İHA'larımız ve SİHA'larımız var. Ancak şerefli Türk ordusuna 'satılmış' diyecek kadar alçak şahsiyetsizler bu bütçede yok. Ülkesini başka ülkelere şikayet edip, yurt dışından mandacılık dilenen omurgasızlar da yok. Bu bütçede aile yok diyorlar, aile elbette var. Fakat milli, manevi değerlerimize alenen saldıran oluşumları, ahlaksızca meşrulaştırma çabaları bu bütçenin içerisinde yok.

"NAMUSSUZLAR DA BU BÜTÇEDE YOK"

"Bu bütçede elbette kadınlar var. Fakat bir kadın taciz ve tecavüze uğradığında sessiz kalan, üstünü örtmeye çalışan, hatta 'olabilir böyle şeyler' diyecek kadar ahlaksız zihniyetler bu bütçede yok. Bu bütçede, gençlerimiz de çocuklarımız da var. Fakat eli kanlı terör örgütü PKK, bebekleri katlederken, genç kızları dağa kaçırıp tecavüz ederken, küçücük çocukları canlı kalkan olarak kullanırken sessiz kalan, onlara destek veren alçak ve namussuzlar da bu bütçede yok. Bu bütçede hak, hukuk, adalet var ancak teröristi evinde saklayan, teröre yardım, yataklık yapan hain zihniyetler bu bütçede yok. Bu bütçede işçi kardeşlerimizin emekleri, alın teri var. Fakat belediye seçimlerini kazanır kazanmaz, verdiği namus sözünü unutup, belediyede çalışan işçi kardeşlerimizi kapının önüne koyan yalancı ve namus fakiri zihniyetler de yok."

ÖZSOY'UN KONUŞMASINDA CHP'DEN TEPKİ

Özsoy'un bu konuşması, CHP sıralarından tepkilere yol açtı, bir kadın milletvekiline yönelik bu sözlerin söylenemeyeceğini belirttiler.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz alarak, Özsoy'a yanıt verdi.

Özel, Özsoy'un, CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, "Elbette olur; bu kadar eğitimsizliğin, bu kadar sıkıntının, bu kadar kötü politikanın olduğu yerde CHP'de de olur, AKP'de de olur. Önemli olan hep birlikte mücadele etmektir ve biz bu konuda tavizsiziz. Herkesin öyle olması lazım." dediği konuşmasının ilk cümlesini aldığını belirterek, bir kadın milletvekiline yönelik bu sözlerin, yiğitliğe de adını aldığı ilçenin yetiştirdiği bir evlada sığmayacağını söyledi.

"VİCDANIN ARKASINDAN DOLAŞIP 'ALÇAK-NAMUSSUZ' SÖZÜ SÖYLENİRSE O SAATTEN SONRA OLACAKLARIN SORUMLUSU DEĞİLİZ"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, orduya yönelik satılmış demediğini, Tank Palet Fabrikasını kast ettiğini belirten Özel, "Günlerce rahmetli anası, 'Benim oğlum öyle dememiş', diyor. Biz bu anamızın cenazesine gittik. İsmini söylemeyerek, içtüzüğün, vicdanın arkasından dolaşıp, 'alçak', 'namussuz' sözü söylenirse o vakitten sonra olacakların da yapacaklarımızın da sorumlusu değiliz." diye konuştu.

"EYÜP KARDEŞİM SENİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Özel'in konuşması sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekil Cahit Özkan, Meclis çatısı altında, milletin bütçesini yaptıklarını, her bütçenin milletten tam not aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Akılalmaz hakaretleri ediyorsunuz, biz sessiz kalacağız, susacağız; bunu kabul etmiyoruz. Eyüp kardeşimiz çıkmış kürsüye, yapılan yanlışlara, iftiralara cevap veriyor. Bunun üzerine bağırıp, çağıracaksınız. Tank Palet Fabrikası onurumuzdur, milletin alın teridir. Tank Palet Fabrikası için söylenen yalanları kabul etmiyoruz. Arkasına sığınarak, TSK'ya hakaret ve iftiraları asla kabul etmeyiz. Eyüp kardeşim, seninle gurur duyuyoruz. Özsoy, ülkenin ve milletin menfaatine olan yaklaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Milletvekilimizin yaptığı konuşma da öznesi Türkiye kamuoyu olan ve milletin menfaatlerini esas alan bir siyaset alanı inşa edilmesi amacına matuftur. Bu anlamda özenle Meclis'te herhangi bir siyasi partiyi işaret etmemiştir. Bu noktada da milli ve yerli amaçla Türkiye'nin ortak aklına hizmet eden bir anlayışla konuşma yaptığını gördüğümüzü ifade ediyorum."

Meclis'te gerginlik! 'Bu faşizan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil'Meclis'te gerginlik! 'Bu faşizan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil'

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy da kürsüye çıkarak, "Hayretler içindeyim. Çünkü burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı geliyor, bakanlar geliyor, 'öyle konuşamazsın' diyorlar. Biz çıkıp konuşuruz yine, 'böyle konuşamazsın' deniliyor. Siz her şeyi çıkıp söyleyeceksiniz, her türlü hakareti edeceksiniz... Hiçbir konuşmamda isim vermedim." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Özsoy'un konuşmasının TBMM İçtüzüğünü 67. maddesine aykırı olduğunu, Başkanlık Divanınca uyarılması gerektiğini savunarak, "Öznesi varsa çıksın söylesin ama temiz dille söylesin." dedi.

AK PARTİ'Lİ ÖZSOY'A UYARI CEZASI

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Eyüp Özsoy'a, sükunet ve çalışma düzenini bozması nedeniyle TBMM İçtüzüğüne göre uyarı cezası verdi, bütün milletvekillerini, içtüzüğe uymaya, kaba ve yaralayıcı bir dil kullanmamaya çağırdı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Meclis'te gergin anlarMeclis'te gergin anlar
İŞKUR şoför alımı yapıyor!İŞKUR şoför alımı yapıyor!

En Çok Okunan Haberler

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Yatakta tamamen çıplak poz!

Yatakta tamamen çıplak poz!

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan ABD'nin skandal kararına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'nin skandal kararına sert tepki

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

CHP'li Özel'den Çavuşoğlu'na tepki

CHP'li Özel'den Çavuşoğlu'na tepki

AK Parti'den kitle imha silahları ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik kanun teklifi

AK Parti'den yeni kanun teklifi

Meclis'te gerginlik! 'Bu faşizan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil'

Meclis'te gergin anlar

AİHM Selahattin Demirtaş kararını ne zaman açıklayacak? Tarih belli oldu

AİHM Selahattin Demirtaş kararını ne zaman açıklayacak?

HDP'den koronavirüsle mücadelede 28 günlük tam kapanma önerisi

HDP'den 28 günlük tam kapanma önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Bu nasıl müttefiklik?

Erdoğan'dan ABD'nin skandal kararına sert tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.