HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

01.11.2023 21:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunun dünkü birleşiminde onaylanan 12. Kalkınma Planı'na ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Plan, 2024-2028 dönemini kapsıyor. 60 özel ihtisas komisyonu ve 27 çalışma grubu oluşturularak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinesinde hazırlanan plan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından, ekim ayı ortasında TBMM'ye sunulmuştu.

TBMM'de önce Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirilen 12. Kalkınma Planı, dün de 3067 sayılı kanun gereğince Genel Kurul'da görüşülerek onaylanmıştı.

Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yer alan 12. Kalkınma Planı, "istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi", "yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim", "nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum", "afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre" ve "adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim" olmak üzere 5 ana eksenden oluşuyor.

Söz konusu plan döneminde, büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 olması hedefleniyor. Plan dönemi boyunca, 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7,5'e düşürülmesi öngörülüyor. 2023 sonunda yüzde 65 olması beklenen enflasyonun da 2028 yılında yüzde 4,7'ye düşürülmesi amaçlanıyor.


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koca: Bursa'da hekimi darbeden kişi tutuklandıKoca: Bursa'da hekimi darbeden kişi tutuklandı
Bir süredir haber alınamıyordu! Kahreden ölümBir süredir haber alınamıyordu! Kahreden ölüm
Tutuklanan şüphelilerden biri adliyeye kucağında bebeğiyle geldi!Tutuklanan şüphelilerden biri adliyeye kucağında bebeğiyle geldi!
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete onay tbmm

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.