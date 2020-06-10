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  4. TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 00:50 | Son Güncelleme

TBMM Kurulu'nda, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP milletvekili Olcay Kılavuz arasında gerginlik yaşandı. Yumruklaşmaya varan tartışma sonrası oturuma ara verildi.

Meclis'te mahalle bekçileri kanunu görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP milletvekili Olcay Kılavuz arasında yumruklaşmaya varan gerginlik çıktı.

TBMM Genel Kurulunda çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kanun teklifinin temel kanun teklifi olarak görüşüldüğünü ve kendilerine söz hakkı verilmediğini ifade etti. Bunun üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Özel'e tepki gösterdi. CHP milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.

YUMRUKLAŞMA YAŞANDI

Özel, komisyon sıralarına giderek komisyon üyelerine tepki gösterdi. Bu sırada MHP milletvekilleri de Özel tepki gösterdi. Yumruklaşmaya varan gerilim sırasında her iki partiden bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavganın yatışmasının ardından CHP milletvekilleri kendi aralarında toplantı yaptı.

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