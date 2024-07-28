AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu muhalefeti işaret edip 'Sahipsiz köpekler' dedi, TBMM'de ortalık karıştı

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu’nun konuşmasının ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Yenişehirlioğlu'nun konuşması esnasında 'Sahipsiz köpekler' diyerek parmağıyla muhalefet milletvekillerini işaret etmesinin ardından muhalefet vekilleri masalara vurarak tepki gösterdi.

ARBEDE YAŞANDI

Tartışmanın büyümesi nedeniyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi. Yenişehirlioğlu’nun kürsüden inmesinin ardından milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

"ÖYLE BİR KASTIM YOK BENİM"

Yenişehirlioğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Benim kürsüde okuduğum metnin dışında kendim doğaçlama herhangi bir şey söylemedim. Konuşmamı yaparken sesler yükselince doğal olarak konuşmacı sesini yükseltebiliyor, el kol hareketi yapabiliyor. Asla, ben inançlı bir insanım, helalleşmenin önemli olduğuna inanırım. Bir Allah'ın kulu kast ettiysem öbür dünyada doğru gün yüzü görmeyeyim. Öyle bir kastım yok benim. Hepiniz benim için anlamlı ve önemlisiniz."

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır