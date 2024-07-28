TBMM'de Paris Olimpiyatları gerginliği! DEM Partili ve AK Partili vekil arasında tartışma: 'İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz'

DEM Parti'li Sevilay Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları açılışına tepki gösterenleri eleştirdi ve LGBT hareketini savundu.

"SAPKIN OLARAK GÖSTERMEK NEDİR?"

Çelenk, "Evet, orada Marie Antoinette gibi tarihsel figürlerin ya da dinsel figürlerin performanslar içinde dönüştürülmesini muhafazakâr Hristiyanlar da eleştirdi fakat LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir? Dünyanın bütün sporcuları oradayken, dünya orada toplanmışken böyle, bu tür mesajlar vermenin anlamı nedir? Acaba bunları hiç düşünüyor muyuz?" dedi.

DEM Parti'li Sevilay Çelenk'in LGBT'yi savunduğu konuşmasına AK Parti Grup Başkanvelkili Leyla Şahin Usta, ''Allah, Allah!'' diyerek tepki gösterdi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ise araya girerek "Entelektüellik seviyeniz berbat, entelektüellik seviyeniz!'' diyerek LGBT'lileri sapkın olarak göstermeyi entelektüel seviye düşüklüğü olarak gördüğünü söyledi. Leyla Şahin Usta ise ''LGBT savunmak entelektüellik değil'' diyerek Konukçu'ya tepki gösterdi.

İşte Meclis'te yaşanan o diyalog:

LEYLA ŞAHİN USTA: Allah, Allah!

SEVİLAY ÇELENK: Kimsenin lokmasına, boğazındaki lokmasına çökmüyor ve çocuklarını intihara sürüklemiyor.

LEYLA ŞAHİN USTA: – Ya, bu ne ya! Yeter ya!

SEVİLAY ÇELENK: Ama bu hedef göstermelerinizle, en yetkili ağızlardan bu şekilde hedef göstermelerinizle onlar intihara sürükleniyor, onlar katlediliyor. Lütfen, lütfen söylediklerinize bu çerçevede bakın ve oturun beş saat mi, dört saat mi ne ise yeniden bir açılışı izleyin.

LEYLA ŞAHİN USTA: İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz de.

SEVİLAY ÇELENK: Bu zihniyetle ne uluslararası alanda gidebileceğimiz bir yer var ne burada düze çıkıyoruz.