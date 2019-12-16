TBMM'de tartışma! 'İbretle takip ediyoruz'

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında, Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Ulaştırma Bakanlıklarının bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Bütçe görüşmeleri sırasında, HDP'li milletvekillerinin 2020 Bütçesini, "Yoksullar, işsizler, emekçiler, toplumsal cinsiyet eşitliği, farklı inançlar, gençler, kadınlar ve çocuklar gözetilmemiştir. Bu bütçe, toplumsuz bir bütçedir. Halkın dışlandığı, ayrımcı, eşitsiz bir bütçedir" şeklinde değerlendirmeleri tartışmalara neden oldu.

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, "2020 bütçesi, toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe olmaktan uzak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini güçlendiren ve cinsiyetçiliği yeniden üreten bir bütçedir" sözleri, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkilerine neden oldu.

"İBRETLE TAKİP EDİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, eleştirilere, "Bu kürsü milletin kürsüsü. Biz, 82 milyonun tümünü eşit kabul ediyoruz. 82 milyon eşit yurttaşlar olarak bu ülkede gururla, onurla yaşıyoruz. Israrla konuşmacıların dilinde 'Sen Türk'sün, Sen Kürt'sün' tarzı ayrımın hiç kimseye faydası olmadığı kanaatindeyiz. Bin yıldan beri burada beraber yaşamaktan onur ve gurur duyuyoruz sayın Başkanım. Kürt düşmanı aranıyorsa, bu sıralara parmak sallayarak tehditvari ifadeler kullanarak değil, tam aksine terör örgütlerine 'dur' demek lazım diye düşünüyorum. PKK ve PYD'ye laf söyleyemeyenlerin, dön, dolaş burada bize parmak sallamasını ibretle takip ediyoruz" sözleri ile karşılık verdi.