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TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 17:26 | Son Güncelleme

CHP milletvekilleri TBMM'de, kadın cinayetlerini protesto etmek için Meclis sıralarına vurarak 'Las Tesis'in Türkçesini söylemişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Milletin Meclisi'nde devlete katil denilen bir dansla konu çözülecekse ..." mesajını paylaştı.

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

CHP Milletvekili Sera Kadıgil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkat çekmek için yapılan bir dans var. Adı Las Tesis. Bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmamız gereken tek ülke sayenizde Türkiye oldu. Şimdi kadın milletvekilleri olarak, öldürülen, şiddet gören tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak" demiş ve ardından CHP'li vekiller, sıralara vurarak şarkının Türkçe sözlerini söylemişlerdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından eylemin videosuyla birlikte "Milletin Meclisi'nde devlete katil denilen bir dansla konu çözülecekse ..." mesajını paylaştı.


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TBMM Las Tesis Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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