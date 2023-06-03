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TBMM'de vekiller yemin etti! İYİ Partili Özdemir'in 'Atatürk' vurgusu dikkat çekti

03.06.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu seçimlerin ardından dün ilk kez toplandı. Milletvekili seçilenler tek tek kürsüye gelip yemin edip görevlerine başladılar. 7 vekilin iki kez yemin ettiği Genel Kurul'da İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’in yemin ederken yaptığı Atatürk vurgusu dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu, dün geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında saat 14.00'te toplandı. 581 milletvekilinin ant içtiği tören yaklaşık 10,5 saat sürdü.

ATATÜRK VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de yemin edip görevine başladı. Özdemir'in 'Atatürk' ve 'Büyük Türk Milleti' ifadelerini okurken vurgulayarak söylemesi dikkat çekti.

7 İSİM İKİ KEZ ANT İÇTİ

Öte yandan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüboğlu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yemin metnini yanlış veya eksik okudukları gerekçesiyle yeniden ant içtiler.

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İYİ Parti atatürk tbmm

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