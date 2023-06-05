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TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman? 28. Dönem TBMM Başkanı kim olacak? Meclis'in haftalık mesaisi netleşti

05.06.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'de yeni başkan seçiminin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken Meclis'in haftalık mesaisi de belli oldu. Seçimin ilk turunda 401, ikinci turunda 301, son turda ise en çok oy şartı aranacak. Peki, TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman? 28. Dönem TBMM Başkanı kim olacak? İşte detaylar...

TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman? 28. Dönem TBMM Başkanı kim olacak? Meclis'in haftalık mesaisi netleşti

TBMM'de yeni başkan için seçim tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mecliste 28. yasama dönemi başladı. Milletvekilleri yemin etti. TBMM Genel Kurulu, bu hafta geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda toplanacak. Birçok kişi internette "TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman, Meclis Başkanı kim olacak? " sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

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TBMM'DE YENİ BAŞKAN SEÇİMİ NE ZAMAN?

TBMM yeni başkanı için Meclis Genel Kurulu, 7 Haziran'da toplanacak.

Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda yapılacak Genel Kurul'da yeni atanan kabine üyeleri ile milletvekili seçilen eski bakanlar yemin edecek.

Bunun ardından TBMM başkanlığı için siyasi partilerin gösterdikleri adayların seçimi gerçekleştirilecek.

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TBMM BAŞKANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TBMM Başkanı 7 Haziran Çarşamba günü belli olacak.

MECLİS BAŞKANI ÇARŞAMBA GÜNÜ BELLİ OLUYOR

Meclis Başkanı ilk turu için seçimler gizli oylama ile yapılacak. İlk 2 oylamada 400, sonuç alınamazsa 3'üncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu ile başkan seçilebilecek. 3'üncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa; bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4'üncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

Meclis başkanı netleştikten 1 hafta sonra da Meclis Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek.

Meclis başkan vekilleri, idare amirleri ile katip üyeler belli olacak.

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