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TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 06:27 | Son Güncelleme

Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılının ilk gününde Meclis'te açılış konuşması yapacak. Meclis Genel Kurulu da, yeni yasama yılına hazır.

TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başlıyor.

Yeni yasama yılı öncesi Genel Kurul, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yenilendi. Milletvekili sandalye sayısı 600'e çıkarıldı. Bakanlar kurulu sıraları kaldırıldı.

Yeni yasama yılının ilk gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşması yapacak.

Meclis'in ilk gündem maddesi, yeni sisteme uyum olacak. Meclis'in çalışma usulünü belirleyen iç tüzüğü yenilenecek.

5 parti teknik değişiklikler yapılması konusunda anlaştı. Bu çerçevede, gensoru, başbakan, tasarı ifadelerinin bulunduğu maddeler iç tüzükten çıkarılacak.

Meclis Başkanlığı'nın yapılan toplantının ardından partilere gönderdiği taslağa göre, bakanlar yasa tekliflerinin komisyon görüşmelerine isterlerse katılabilecek. Bütçe görüşmelerinde de Genel Kurul'da olabilecekler.

Hükümete Suriye ve Irak'a asker gönderme yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılması da Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri olacak.

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