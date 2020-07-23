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TBMM'de 'Z' kuşağı tartışması! Sosyal medya düzenlemesi konuşulurken...

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2020 22:29 | Son Güncelleme

TBMM Adalet Komisyonu'nda, sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklifin görüşmeleri sırasında, muhalefet partileri ile AK Parti'liler arasında 'Z' kuşağı tartışması çıktı.

TBMM'de 'Z' kuşağı tartışması! Sosyal medya düzenlemesi konuşulurken...

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Başkanlığında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Komisyonda, teklifin görüşmeleri sırasında AK Parti ile muhalefet partileri arasında 'Z' kuşağı tartışması yaşandı. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, düzenlemeye ilişkin eleştirilerini dile getirirken, AK Parti'nin genç milletvekillerine yönelik, "Genç biri olarak içiniz rahat mı sizin, çocuklarımız var eve gidince söyleyelim" dedi.

"GENÇ BİRİ OLARAK HİÇ KAYGIM YOK"

Bunun üzerine konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Söyleyebilirsiniz, genç biri olarak hiç kaygım yok." ifadesini kullandı.

CHP'li komisyon üyesi Onursal Adıgüzel de düzenlemenin 'oldu-bittiye' getirildiği belirterek, "Bir genç arkadaşın özgürlük alanının sonlandırılmasını savunmasına şaşıyorum. O kadar ağ sağlayıcılarına, 'Türkiye'den çek git diyorsunuz' o kadar firma çekilir ki yerlere düşer Türkiye" dedi.

"BURASI HAKARET ETME YERİ DEĞİL"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de düzenlemeyi genç milletvekilleri üzerinden eleştiren muhalefet partili üyelerin konuşmasına tepki gösterdi. Zengin, "Burası hakaret etme yeri değil. Zeynep hanım en genç milletvekili değersizleştirme hakkınız yok. Konuşmasını küçültmeye hakkınız yok" diye konuştu.

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