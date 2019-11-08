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TBMM'de Zazaca tartşması! HDP’li vekilin Müge Anlı’ya tepki olarak Zazaca konuşması TBMM’yi karıştırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Müge Anlı’nın ATV’deki programına bağlanan ve Zazaca konuşan kadının yayından alınmasına tepki göstermek amacıyla TBMM’de Zazaca konuştu.

TBMM'de Zazaca tartşması! HDP’li vekilin Müge Anlı’ya tepki olarak Zazaca konuşması TBMM’yi karıştırdı

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, konuşmasını Zazaca yapmaya başlaması üzerine İYİ Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

İYİ PARTİ GRUBU SALONU TERK ETTİ

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün, Aydemir'in konuşmasında herkesin anlayacağı ortak dili, Türkçe'yi kullanması yönünde uyarısına rağmen Zazaca konuşmaya devam etmesi karşısında Genel Kurul salonunda milletvekillerinin itiraz sesleri yükseldi. İYİ Parti milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak Aydemir'i protesto etti ve ardından salonu terk etti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Lazı, Çerkezi, Kürdü ile hep birlikte kurulduğunu, yapılan konuşmada toplumu kutuplaştırma kastının bulunduğunu belirterek, "Bu durum sistematik şekilde izlenen bir politikanın sonucudur. Bu Türkiye'nin sosyal gerçeklerine aykırı bir durumdur. Irkçılık olarak değerlendirdiğimiz bu davranışları şiddetle kınıyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da Anayasaya göre ortak dilin Türkçe olduğunu söyleyerek, "Tüm diller bizim ama hatibin konuşmasını bu salonda en fazla 10 kişi anladı. Buradan hareketle insanları bir dile karşıymış gibi bir algı oluşturmak doğru değil. Bu Türkiye'de birbirine geçmiş insanları ayrıştırmaktan öteye geçmez. Samimi olmakta fayda var. 82 milyonun arasına nifak tohumları ekmeyin. Yazık ediyorsunuz. Sizden önce başkaları da vardı onlar başaramadı, size de nasip olmayacak." diye konuştu.

"İNSANLARIN ANA DİLLERİNİ KULLANMASINA KİMSE KARŞI ÇIKMAMALI"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise yapılanın halkı ayrıştırmakla hiçbir alakasının olmadığını öne sürdü. Oluç, "Bu ülkede çok farklı ana diller var. İnsanların ana dillerini kullanmasına kimse karşı çıkmamalı, bu kötü bir şey değil. Meclis topluma demokratik kültürü yayma yeri olacaksa bunu ırkçılık olarak lanse etmek doğru değildir." ifadelerini kullandı.

(AA)


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müge anlı meclis Zazaca Erdal Aydemir

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