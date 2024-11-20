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İYİ Partili Çömez, 9 yaşındaki çocuğun ölümünü gündeme getirmişti! İddialara bakanlıktan açıklama geldi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
20.11.2024 20:59
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Niğde'deki engelli bakımevinde 9 yaşındaki epilepsi hastası çocuğun ölümüyle ilgili olarak İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez bazı iddialarda bulunmuştu. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yayınlandı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, "İvedilikle müfettiş görevlendirilmiş, kuruluşta çalışan ve ihmali bulunan personeller derhal açığa alınmıştır" denildi. Öte yandan 26 personelden 14'ünün tutuklandığı da belirtildi.

İYİ Partili Çömez, 9 yaşındaki çocuğun ölümünü gündeme getirmişti! İddialara bakanlıktan açıklama geldi

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez bugün TBMM'de yaptığı konuşmada Niğde'deki engelli bakımevinde 9 yaşındaki epilepsi hastası çocuğun ölümünü gündeme getirdi. Çömez burada bazı iddialara yer vermiş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a olay öncesi soru önergesi verdiğini ve yanıt alamadığını öne sürmüştü.

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İDDİALARIN ARDINDAN BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Çömez'in iddialarıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün TBMM’de bazı milletvekilleri tarafından Niğde’deki bir rehabilitasyon merkezinde yaşanan acı olayla ilgili dile getirilen iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

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"KURULUŞTA ÇALIŞAN VE İHMALİ BULUNAN PERSONELLER DERHAL AÇIĞA ALINMIŞTIR"

22 Temmuz 2024’te Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde rahatsızlanan epilepsi hastası bir engelli çocuğumuzun kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ivedilikle müfettiş görevlendirilmiş, kuruluşta çalışan ve ihmali bulunan personeller derhal açığa alınmıştır.

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"14'Ü TUTUKLANMIŞ OLUP, DİĞER 12 PERSONEL HAKKINDAKİ ADLİ SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

Konunun derinlemesine incelenmesi için bakanlığımız tarafından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan derinlemesine araştırma sonucunda hakkında adli işlem yapılan 26 bakım personelinin 14’ü tutuklanmış olup, diğer 12 personel hakkındaki adli süreç devam etmektedir.

"'BAKANLIK OLAYI BASINDAN ÖĞRENDİ' İDDİASI TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"

Bu kapsamda konuyla ilgili belirli kesimler tarafından ortaya atılan “Bakanlık olayı basından öğrendi” iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bakanlık olarak olay meydana geldiği ilk andan itibaren büyük bir hassasiyetle takip edilmiş kamuoyu da bu konuda düzenli olarak bilgilendirilmiştir.

"HUKUKİ SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğumuz bilgisi de yine bizzat Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bakanlık olarak ihmali bulunan şahısların en ağır cezayı alması için müdahil olduğumuz hukuki süreci büyük bir titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz.

Bununla birlikte müfettişlerimiz ve kurum yöneticilerimiz 81 ilimizde kuruluşlarımızı düzenli periyotlarla habersiz şekilde denetlemektedir. Bakanlık olarak tüm hizmet gruplarımıza yönelik çalışmalarımızı, büyük bir hassasiyetle onların üstün yararı ilkesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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Anahtar Kelimeler:
Niğde Turhan Çömez İYİ Parti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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