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TBMM'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, koronavirüs salgın sürecinde 9'u personel 10 kişinin testinin pozitif çıktığını söyledi. Erdoğmuş “Biri TBMM'de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir. Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir” dedi.

TBMM'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

TBMM Genel Kurulu’nda çalışmalar devam ediyor. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, TBMM’deki koronavirüs vakası sayısını açıkladı.

"10 KİŞİDE KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ, 7 KİŞİNİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI"

Erdoğmuş, koronavirüs salgın sürecinde 9'u personel 10 kişinin testinin pozitif çıktığını söyleyerek, “Bu kişilerden 7'sinin tedavisi tamamlandı ve görevlerine başladılar. Biri TBMM'de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir. Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir. Bunların dışında bir vaka tespiti yoktur" ifadelerini kullandı.

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