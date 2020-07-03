HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması

TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 00:15 | Son Güncelleme

Meclis genelinde 2019'dan bu yana film ve dizi sitelerine çeşitli erişim kısıtlamasının uygulandığı, bu kısıtlamanın, sosyal medyayla ilgili düzenleme tartışmalarıyla bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi.

TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "milletvekillerinin internet erişiminde zorluk yaşadıkları" yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldığına işaret edildi. Bu kapsamda herhangi bir içerik üretmeyen ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun kullanıldığının tespit edildiğine işaret edilerek, bu nedenle Mart 2020'de idari personel için aralarında Netflix'in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasının getirildiği hatırlatıldı.

Meclis'in internet kapasitesinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bu tür platformların yoğun kullanımının devam ettiği ve internet kapasitesini büyük oranda etkilediğinin anlaşılması üzerine de kısıtlamanın, 26 Haziran Cuma gününden itibaren kurum geneline uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, TBMM genelinde 2019'dan bu yana film ve dizi sitelerine çeşitli erişim kısıtlamasının zaten uygulandığı, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medyayla ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı kaydedildi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
65 ev karantinaya alındı!65 ev karantinaya alındı!
Piliniz çabuk mu bitiyor? İşte hayatınızı kurtaracak yöntemler!Piliniz çabuk mu bitiyor? İşte hayatınızı kurtaracak yöntemler!

En Çok Okunan Haberler

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

Skandal paylaşımın ardından harekete geçilmişti! Şok detaylar

Skandal paylaşımın ardından harekete geçilmişti! Şok detaylar

60 kilo vermişti! Başına bela oldu

60 kilo vermişti! Başına bela oldu

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

İşte Türkiye'deki bölge bölge koronavirüs vaka sayıları

İşte Türkiye'deki bölge bölge koronavirüs vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Diğer Haberler
Şanlıurfa'da 65 ev karantinaya alındı

65 ev karantinaya alındı!

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin sınırına dayandı

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin sınırına dayandı

Hakkari'de 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi!

Kayseri'de IŞİD şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de IŞİD şüphelisi tutuklandı

Vicdansızlık! Aracıyla yol ortasına uzanan köpeğin üzerinden geçti

Vicdansızlık! Yolda uzanan köpeği ezdi

Minik Eymen'in davası devam ediyor! 'Kedi gömeceğim' diye kazma ve kürek almış

Minik Eymen'in davası devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.