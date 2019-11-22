TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkanlığı, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş 'sahte bal' ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"TBMM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İŞLETİLEN BİR KANTİN BULUNMAMAKTADIR"



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesi içerisinde TBMM Başkanlığı tarafından işletilen bir kantin bulunmamaktadır. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un 21 Kasım 2019 tarihli basın açıklamasında bahsi geçen 'Meclis kantini' TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda faaliyet göstermekte ve S.S. Çalışanlar Tüketim Kooperatifi tarafından işletilmektedir. Adı geçen kooperatif, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kurulan bir sermaye ortaklığı olup, 1136 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ilişkin hükümleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Bu çerçevede basın açıklamasına konu olan balın satıldığı işletme, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatının hiyerarşik yapısına dahil bir birim olmayıp, özel hukuk kurallarına göre faaliyet gösteren, alıcılara arz edilecek ürünleri piyasa şartlarına göre belirleyip alım satımını yapan bir satış mağazası niteliğindedir.''