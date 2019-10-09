TBMM Devre Mülk Alt Komisyonu toplandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören, devre mülk ve devre tatillerle ilgili, "Tüketicinin mağdur olmayacağı, devre mülk ve devre tatillerin gereği gibi yapılıp, işletilmelerini sağlayacak kanuni düzenlemeleri yapmamız gerekiyor." dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan, Devre Mülk ve Devre Tatil Sektöründe Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören, konuyla ilgili sunum yaptı.

Turizm alanı olarak belirlenen yerlerde özel mülkiyetin de bulunduğunu, buralarda konut ve otel yapılabildiğini belirten Demirören, doğal su kaynaklarının işletilmesi ve ruhsatlandırılmasının belediyelere ait olduğunu ifade etti.

Konut ya da apart otel şeklinde yapılan binaların devre mülk ya da devre tatil şeklinde satıldığına işaret eden Demirören, buralarda en büyük sorun olan "işletme mantığının" kurulması gerektiğini söyledi.