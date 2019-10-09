HABER

TBMM Devre Mülk Alt Komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören: - "Tüketicinin mağdur olmayacağı, devre mülk ve devre tatillerin gereği gibi yapılıp, işletilmelerini sağlayacak kanuni düzenlemeleri yapmamız gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören, devre mülk ve devre tatillerle ilgili, "Tüketicinin mağdur olmayacağı, devre mülk ve devre tatillerin gereği gibi yapılıp, işletilmelerini sağlayacak kanuni düzenlemeleri yapmamız gerekiyor." dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan, Devre Mülk ve Devre Tatil Sektöründe Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören, konuyla ilgili sunum yaptı.

Turizm alanı olarak belirlenen yerlerde özel mülkiyetin de bulunduğunu, buralarda konut ve otel yapılabildiğini belirten Demirören, doğal su kaynaklarının işletilmesi ve ruhsatlandırılmasının belediyelere ait olduğunu ifade etti.

Konut ya da apart otel şeklinde yapılan binaların devre mülk ya da devre tatil şeklinde satıldığına işaret eden Demirören, buralarda en büyük sorun olan "işletme mantığının" kurulması gerektiğini söyledi.

Demirören, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza tatil siteleri veya binalar yapılmadan, kağıt üzerinde satış yapılıyor, yarım yapılanlar satılıyor. Ayrıca teslim edilip işletme zaafiyeti oluşuyor. Şikayetler bunlarla ilgili. Aldatıcı ilanlarda vatandaşlara bunlar satılıyor. Bu tür yerler konut olarak yapılırsa bizim haberimiz olmuyor. Bunu sıkı kurallara bağlamamız lazım. Tüketicinin mağdur olmayacağı, devre mülk ve devre tatillerin gereği gibi yapılıp, işletilmelerini sağlayacak kanuni düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. İyi olanları istisna tutarak söylüyorum, bu tesisler kötü örnek olduğu ve dışarıdan turizm tesisi olarak bakıldığı için turizmi de olumsuz etkiliyor."

- "Bunları denetim altına almak gerekiyor"

2023'te turizm geliri hedefinin 65 milyar dolar olduğunu anımsatan Demirören, bunun için turizmi bütün yıla yayıp, çeşitlendirmek gerektiğini; termal turizmin de bu açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Tercihlerinin, termal oteller ve sağlık merkezlerin yapılması, sıhhi koşullarda nitelikli hizmet verilmesi olduğunu dile getiren Demirören, "Ancak herkes otelde kalacak değil, devre mülk ve devre tatili tercih edenler de olacaktır ama bunları denetim altına almak gerekiyor. Bunun için de mevzuatta bazı değişiklikler gerekiyor. Bunların büyük kısmı 'konut' diye belediyeden alınıp, sonradan devre mülke çevriliyor." değerlendirmesini yaptı.

Demirören, termal oteller anlamında Türkiye'nin bir sıkıntısı olmadığını, buralarda denetleme yapabildiklerini ifade ederek, "Ancak konutlara denetleme yapamıyoruz, belediyelere gönderiyoruz. En büyük sıkıntımız buralarda denetim yapamamak." diye konuştu.

Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktıSosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı
CHP'li Salıcı: Türkiye yeni bir seçim sürecine giriyorCHP'li Salıcı: Türkiye yeni bir seçim sürecine giriyor
Bakan Soylu: Türkiye terör karşıtı politikalarında en başından beri samimi ve kararlıdırBakan Soylu: Türkiye terör karşıtı politikalarında en başından beri samimi ve kararlıdır
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Mu TBMM Devremülk Alt Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Son dakika! Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi

Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır

'Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır'

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak tezkeresine 'evet' diyeceklerini açıkladı

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.