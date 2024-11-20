Hüseyin Yayman'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! 'Kürt Sorunu' ile ilgili kitabını hediye etti...

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaretin zamanlaması dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreç devam ederken Yayman’ın bu ziyareti destek olarak algılandı. Bahçeli’nin, Yayman’ın Gazi Üniversitesi’nden hocası olduğu biliniyor.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ı kabul etti. Bahçeli’nin açıklamaları sonrası yapılan ziyareti zamanlaması dikkat çekti. Yayman’ın, bu hareketi Bahçeli’ye destek olarak yorumlandı.

‘KÜRT SORUNU’ İLE İLGİLİ KİTABINI HEDİYE ETTİ

Yayman, ziyarette Bahçeli’ye ‘Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası’ isimli kitabını hediye etti.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Bahçeli’ye kaleme aldığı, ‘Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası’ isimli kitabını hediye etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yayman, şu ifadeleri kullandı:

MHP Genel Başkanı Değerli Büyüğüm Sn. Devlet Bahçeli Beyfendiyi ziyaret ederek kitabımızı takdim ettim

Gazi Üniversitesi İİBF’de asistanlığımdan bu yana destek ve şefkatlerini esirgemeyen değerli büyüğüm ve hocam Devlet Bahçeli beye hüsnü kabulleri için teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim…