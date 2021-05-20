TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Sözcüsü açıkladı! Sosyal ağ sağlayıcıları TBMM'ye gelecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Sözcüsü Zeynep Yıldız, resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

KOMİSYON, SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARINI DİNLEYECEK

Komisyon Sözcüsü Zeynep Yıldız paylaşımında, "TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak toplantımızı gerçekleştirdik" dedi. Zeynep Yıldız ayrıca, ilerleyen günlerde sosyal ağ sağlayıcılarını dinleyeceklerini ifade etti.

Yıldız, "İlerleyen süreçte sosyal ağ sağlayıcılarını Gazi Meclis’imizde dinleyeceğiz" ifadelerini kullanarak, sosyal medya platformlarının TBMM'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Öte yandan Yıldız, Türkiye’nin dijitalleşme fotoğrafını çekmek adına ayrıca bir rapor çalışması yürütüleceğini de söyledi.

TEMSİLCİ BELİRLEME ZORUNLULUĞU GELMİŞTİ

Sosyal medya düzenlemesi sonrası sosyal medya platformlarına temsilci belirleme zorunluluğu gelmiş ve Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu aşan Facebook, Twitter ve Pinterest gibi yurt dışı kaynaklı sosyal ağlar, temsilci atayacaklarını bildirmişti.

