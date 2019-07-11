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TBMM Dilekçe Komisyonu Mersin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 13:30 | Son Güncelleme

Heyet, il merkezindeki ve Tarsus ilçesindeki cezaevlerinde inceleme yapmak için kente geldi - TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır: - "Yerinde inceleme için Mersin'i seçtik. Bunun sebebi dilekçelerin sadece Mersin'den gelmiş olması değil. Kentte, hem merkezde hem de Tarsus ilçesinde cezaevi bulunması. Tarsus'taki cezaevinin yeni olması nedeniyle Mersin'i seçtik"

MERSİN (AA) - TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri, Mersin'deki cezaevlerinde incelemede bulunmak üzere kente geldi.

Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve beraberindeki komisyon üyeleri AK Parti'nin Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ile HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, çalışma öncesinde Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ı makamında ziyaret etti.

Satır, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetim faaliyeti yapan bir komisyon olduklarını belirterek, kendilerine gelen dilekçelerle ilgili yerinde inceleme yapabildiklerini söyledi.

Bu doğrultuda, yurt genelindeki cezaevlerine yönelik gelen dilekçelerle ilgili inceleme kararı aldıklarını ifade eden Satır, "Yerinde inceleme için Mersin'i seçtik. Bunun sebebi dilekçelerin sadece Mersin'den gelmiş olması değil. Kentte, hem merkezde hem de Tarsus ilçesinde cezaevi bulunması. Tarsus'taki cezaevinin yeni olması nedeniyle Mersin'i seçtik." dedi.

Cezaevlerindeki incelemelerin ardından bir rapor hazırlayacaklarını aktaran Satır, komisyon uzmanları ve Adalet Bakanlığı bürokratlarının da çalışmada yer alacağını sözlerine ekledi.

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