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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır Brüksel'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:57 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır: - "(Yerel seçimlerde) Türkiye’yi birçok bakımdan güçlendiren, itibarını arttıran bir tablo ortaya çıktı"

BRÜKSEL (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Türkiye’yi birçok bakımdan güçlendiren, itibarını arttıran bir tablo ortaya çıktı." dedi.

Bozkır, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliğinde Belçika'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde seçimlere katılım oranının düşük kaldığını ancak bu durumun Türkiye'de aksi yönde olduğunu belirten Bozkır, "Türkiye’deki demokrasimizin bulunduğu noktayı ve katettiği mesafeyi çok özenle incelememiz ve bundan gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bozkır, Türkiye'deki yerel seçimlerde vatandaşların yaklaşık yüzde 85’inin oy kullandığını anımsatarak, “Türkiye’yi birçok bakımdan güçlendiren, itibarını arttıran bir tablo ortaya çıktı." diye konuştu.

Başlangıç kısmı basına açık olan toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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Brüksel Volkan Bozkır

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