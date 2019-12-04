TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Kosova Büyükelçisi ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli ile bir araya geldi.

Bozkır'ın makamındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

