TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Kosova Büyükelçisi ile görüştü

TBMM D\u0131\u015fi\u015fleri Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 ve AK Parti \u0130stanbul Milletvekili Volkan Bozk\u0131r, Kosova'n\u0131n Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi \u0130lir Dugolli ile bir araya geldi.\nBozk\u0131r'\u0131n makam\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fme, g\u00f6r\u00fcnt\u00fc al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.PARTNER'Babam eski kafal\u0131 \u00f6yle \u015feyleri sevmez'\u00c7ekya Ba\u015fbakan\u0131 Babi\u015f\u2019ten istifa a\u00e7\u0131klamas\u0131\u00d6zel okulda maa\u015flar\u0131n\u0131 alamayan \u00f6\u011fretmenler derse girmedi