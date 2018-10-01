HABER

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Rus mekidaşıyla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 13:43 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışilişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile bir araya geldi - Bozkır: - "Rusya ile ilişkilerde parlamentolar arası işbirliğinin daha da geliştirilmesi noktasında ön anlaşmaya vardık. Önümüzdeki günlerde bu protokolün imzalanması konusunda da imzaları atacağız" - Slutsky: - "Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişte yaşamış olduğu tüm olumsuzluklara rağmen şu anda kendi yoluna devam etmesi ve milli refah yolunda attığı adımların her zaman yanında olacaktır"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Rusya ile ilişkilerde parlamentolar arası işbirliğinin daha da geliştirilmesi için ön anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde bu protokolün imzalanması konusunda da imzaları atacağız." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışilişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile bir araya geldi.

TBMM'de gerçekleşen görüşmede konuşan Bozkır, Slutsky ile Antalya'da yapılacak Avrasya Meclis Başkanları Toplantısının hazırlıkları ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan toplantı için 40 ülkeden 25 meclis başkanının katılacağını ve bu toplantının tüm bölge için önemli olduğunu belirten Bozkır, "Bunun dışında sayın Slutsky ile Rusya ile ilişkilerde parlamentolar arası iş birliğinin daha da geliştirilmesi noktasında da bir ön anlaşmaya vardık. Önümüzdeki günlerde bu protokolün imzalanması konusunda da imzaları atacağız." dedi.

- "Ülkeler birlik diliyle konuşmalıdır"

Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışilişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ise her iki ülkenin de yükseliş trendini yakaladığını, bu durumun hem ekonomi hem ticaret hem de yatırım için geçerli olduğunu ifade etti.

Parlamenterler arası iş birliğinin de bunun bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Slutsky, şöyle devam etti:

"İki ülke arasında parlamenterler düzeyinde neredeyse her ay düzenli etkinlikler düzenliyoruz. Önümüzdeki günlerde ise ikili değil çok düzeyli bir etkinlik düzenleyeceğiz. 8-11 Ekim tarihleri arasında Antalya'da 3. Avrasya Meclis Başkanları Toplantısını gerçekleştireceğiz ve 40 ülkeden fazla bir katılımı bekliyoruz. Bu etkinlik sayesinde tüm dünyaya Türkiye'nin dış siyaset istikametini gösterme fırsatı doğacak. 21. yüzyılın Avrasya kıtasında stabil, güvenli ve emniyetli bir ortamın sağlanması için neler yapılabiliri Türkiye'deki etkinlik noktasında göstermek istiyoruz. Türkiye'nin tüm dostlarına ve partnerlerine onun istikrarlı duruşunu sergileyecek bir tutum içerisinde olacağız. Aynı şekilde bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik olumsuz çıkışlarını da engelleme çabası içerisinde olacağız. 21. yüzyılda ülkeler, aralarında yaptırım diliyle değil birlik diliyle konuşmalıdır."

Slutsky, tüm dünyanın önünde tehdit olarak uluslararası terörün bulunduğunu vurguladı.

Astana platformu sayesinde, Türkiye ve Rusya'nın ortak çabasıyla Suriye'nin büyük bölümünde çatışmasızlık bölgesinin sağlandığına işaret eden Slutsky, şunları ifade etti:

"İki ülkenin çabaları sayesinde dünyanın belli noktalarında terör devleti kurulmasına izin verilmemiştir. Suriye'deki barışın tesisi için şu anda anayasal bir süreç başladı ve bu sebeple meclislerin rolü ve etkinliği daha da artmış bulunmaktadır. İhtimal olarak değerlendiriyoruz; yakın zamanda Suriye'de Suriye'nin parlamentosunun katılımıyla TBMM, Rusya Meclisi ve kısmen İran meclisinin katkılarıyla yeni bir anayasal süreç aşamasını görebiliriz."

Slutsky, önümüzdeki günlerde Türkiye ile Rusya arasındaki meclisler arası iş birliğinin çok farklı bir boyut kazanacağını da belirtti.

Bunun, yakın perspektifte Rusya'nın sadece Çin ve Azerbaycan ile yürüttüğü büyük komisyon çalışmalarının temelini oluşturan bir girişim olacağının altını çizen Slutsky, "Bahsettiğimiz büyük komisyonun kurulmasında her iki ülkenin dış ilişkiler komisyonu başkanları sorumlu olacak. Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişte yaşamış olduğu tüm olumsuzluklara rağmen şu anda kendi yoluna devam etmesi ve milli refah yolunda attığı adımların her zaman yanında olacaktır." dedi.

PARTNERYıllar sonra gelen itirafYıllar sonra gelen itiraf
Yatağan İYİ Parti'de istifa rüzgarıYatağan İYİ Parti'de istifa rüzgarı
İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladıİzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışilişkiler Komitesi Başkanı Le TBMM TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto hazırlığı

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto hazırlığı

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı

Meclis bugün açılıyor!

Meclis bugün açılıyor!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.