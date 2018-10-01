TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Rus mekidaşıyla görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Rusya ile ilişkilerde parlamentolar arası işbirliğinin daha da geliştirilmesi için ön anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde bu protokolün imzalanması konusunda da imzaları atacağız." dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışilişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile bir araya geldi. TBMM'de gerçekleşen görüşmede konuşan Bozkır, Slutsky ile Antalya'da yapılacak Avrasya Meclis Başkanları Toplantısının hazırlıkları ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan toplantı için 40 ülkeden 25 meclis başkanının katılacağını ve bu toplantının tüm bölge için önemli olduğunu belirten Bozkır, "Bunun dışında sayın Slutsky ile Rusya ile ilişkilerde parlamentolar arası iş birliğinin daha da geliştirilmesi noktasında da bir ön anlaşmaya vardık. Önümüzdeki günlerde bu protokolün imzalanması konusunda da imzaları atacağız." dedi. - "Ülkeler birlik diliyle konuşmalıdır"

Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışilişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ise her iki ülkenin de yükseliş trendini yakaladığını, bu durumun hem ekonomi hem ticaret hem de yatırım için geçerli olduğunu ifade etti. Parlamenterler arası iş birliğinin de bunun bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Slutsky, şöyle devam etti: "İki ülke arasında parlamenterler düzeyinde neredeyse her ay düzenli etkinlikler düzenliyoruz. Önümüzdeki günlerde ise ikili değil çok düzeyli bir etkinlik düzenleyeceğiz. 8-11 Ekim tarihleri arasında Antalya'da 3. Avrasya Meclis Başkanları Toplantısını gerçekleştireceğiz ve 40 ülkeden fazla bir katılımı bekliyoruz. Bu etkinlik sayesinde tüm dünyaya Türkiye'nin dış siyaset istikametini gösterme fırsatı doğacak. 21. yüzyılın Avrasya kıtasında stabil, güvenli ve emniyetli bir ortamın sağlanması için neler yapılabiliri Türkiye'deki etkinlik noktasında göstermek istiyoruz. Türkiye'nin tüm dostlarına ve partnerlerine onun istikrarlı duruşunu sergileyecek bir tutum içerisinde olacağız. Aynı şekilde bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik olumsuz çıkışlarını da engelleme çabası içerisinde olacağız. 21. yüzyılda ülkeler, aralarında yaptırım diliyle değil birlik diliyle konuşmalıdır."