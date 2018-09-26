HABER

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 13:17 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi - Bozkır: - "NATO'da müttefikimiz olan Arnavutluk'un, AB üyeliğine yönelik katılım müzakerelerini Haziran 2019'da başlatacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" - Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli: - "Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin ekonomisi sadece Arnavutluk'u değil tüm Balkanları etkilemektedir"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM Tören Ara Salonundaki toplantıda konuşan Bozkır, Arnavutluk'un Türkiye açısından siyasi, askeri, ekonomik yönden önemine işaret etti.

Sayıları milyonlarla ifade edilen Arnavut kökenli Türk vatandaşlarının iki ülke arasında köprü görevini üstlendiğini belirten Bozkır, "Türkiye Arnavutluk'ta üçüncü büyük yatırımcı. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda Arnavutluk Hava Yolları ilk seferini geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptı. Arnavutluk Hava Yollarının ortaya çıkmasında Türk Hava Yollarının önemli payı oldu. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Bozkır, Arnavutluk ile ticaret hacmin 411 milyon dolara ulaştığını, bunu önemli bulduklarını kaydetti.

Türkiye olarak Arnavutluk'un AB üyeliğini güçlü şekilde desteklediklerini vurgulayan Bozkır, "NATO'da müttefikimiz olan Arnavutluk'un, AB üyeliğine yönelik katılım müzakerelerini Haziran 2019'da başlatacak olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah Balkan bölgesinde dostumuz, müttefikimiz, stratejik ortağımız Arnavutluk'la tüm alanlardaki ilişkilerimizi geliştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli ise iki ülke arasındaki kardeşliğin eskilere dayandığını, Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin parlamenter düzeyde de ilerlemesi gerektiğini belirten Kodheli, şöyle konuştu:

"Türkiye çok önemli bir seçim sürecini geride bıraktı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da tebriklerimi iletmek isterim. Türkiye'nin gidişatı, Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin ekonomisi sadece Arnavutluk'u değil tüm Balkanları etkilemektedir. Türkiye hassas bir ekonomik süreçten geçmektedir ama bu hiçbir şekilde Arnavutluk'a olan yardımı ve ekonomik ilişkileri zedelememelidir. Türkiye, Arnavutluk'ta üçüncü büyük yabancı yatırımcı ama ilişkiler amaçladığımız noktada değil. Bu ilişkileri daha da geliştirmeliyiz."

Kodheli, Türkiye'nin AB yolunda büyük bir tecrübeye sahip olduğunu, Arnavutluk'un bu tecrübelerden faydalanması gerektiğini söyledi.

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi! Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mimi Kod TBMM TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi!

Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!

AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.