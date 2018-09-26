TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın kabulü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM Tören Ara Salonundaki toplantıda konuşan Bozkır, Arnavutluk'un Türkiye açısından siyasi, askeri, ekonomik yönden önemine işaret etti.

Sayıları milyonlarla ifade edilen Arnavut kökenli Türk vatandaşlarının iki ülke arasında köprü görevini üstlendiğini belirten Bozkır, "Türkiye Arnavutluk'ta üçüncü büyük yatırımcı. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda Arnavutluk Hava Yolları ilk seferini geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptı. Arnavutluk Hava Yollarının ortaya çıkmasında Türk Hava Yollarının önemli payı oldu. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Bozkır, Arnavutluk ile ticaret hacmin 411 milyon dolara ulaştığını, bunu önemli bulduklarını kaydetti.

Türkiye olarak Arnavutluk'un AB üyeliğini güçlü şekilde desteklediklerini vurgulayan Bozkır, "NATO'da müttefikimiz olan Arnavutluk'un, AB üyeliğine yönelik katılım müzakerelerini Haziran 2019'da başlatacak olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah Balkan bölgesinde dostumuz, müttefikimiz, stratejik ortağımız Arnavutluk'la tüm alanlardaki ilişkilerimizi geliştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.