TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın kabulü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
TBMM Tören Ara Salonundaki toplantıda konuşan Bozkır, Arnavutluk'un Türkiye açısından siyasi, askeri, ekonomik yönden önemine işaret etti.
Sayıları milyonlarla ifade edilen Arnavut kökenli Türk vatandaşlarının iki ülke arasında köprü görevini üstlendiğini belirten Bozkır, "Türkiye Arnavutluk'ta üçüncü büyük yatırımcı. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda Arnavutluk Hava Yolları ilk seferini geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptı. Arnavutluk Hava Yollarının ortaya çıkmasında Türk Hava Yollarının önemli payı oldu. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.
Bozkır, Arnavutluk ile ticaret hacmin 411 milyon dolara ulaştığını, bunu önemli bulduklarını kaydetti.
Türkiye olarak Arnavutluk'un AB üyeliğini güçlü şekilde desteklediklerini vurgulayan Bozkır, "NATO'da müttefikimiz olan Arnavutluk'un, AB üyeliğine yönelik katılım müzakerelerini Haziran 2019'da başlatacak olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah Balkan bölgesinde dostumuz, müttefikimiz, stratejik ortağımız Arnavutluk'la tüm alanlardaki ilişkilerimizi geliştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli ise iki ülke arasındaki kardeşliğin eskilere dayandığını, Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.
İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin parlamenter düzeyde de ilerlemesi gerektiğini belirten Kodheli, şöyle konuştu:
"Türkiye çok önemli bir seçim sürecini geride bıraktı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da tebriklerimi iletmek isterim. Türkiye'nin gidişatı, Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin ekonomisi sadece Arnavutluk'u değil tüm Balkanları etkilemektedir. Türkiye hassas bir ekonomik süreçten geçmektedir ama bu hiçbir şekilde Arnavutluk'a olan yardımı ve ekonomik ilişkileri zedelememelidir. Türkiye, Arnavutluk'ta üçüncü büyük yabancı yatırımcı ama ilişkiler amaçladığımız noktada değil. Bu ilişkileri daha da geliştirmeliyiz."
Kodheli, Türkiye'nin AB yolunda büyük bir tecrübeye sahip olduğunu, Arnavutluk'un bu tecrübelerden faydalanması gerektiğini söyledi.
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