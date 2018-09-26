TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın kabulü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazer İbrahim'i kabul etti.
Bozkır, Meclis'teki makamında gerçekleşen kabulde, bu dönemin birinci yasama yılında TBMM Dışişleri Komisyonu olarak ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'a gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Azerbaycan'da büyük bir hüsnükabul gördüklerini belirtti.
Azerbaycan ziyaretinde hem ikili ilişkiler hem de bölgedeki gelişmelerle ilgili görüş teatilerinde bulunduklarını belirten Volkan Bozkır, iki ülke arasındaki ilişkiyi üçlü ve dörtlü platformlara taşıma kararı aldıklarını söyledi.
Bozkır, Türkiye-Azerbaycan-İran, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-Ukrayna, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan gibi üçlü ve dörtlü formatlarda yeni toplantılar gerçekleştirmek için çalışmalar başlatacaklarını kaydetti.
Volkan Bozkır, ziyareti için İbrahim'e teşekkür ederek, "Tek millet iki devlet olarak yüzyıllar boyunca bu ilişkimiz devam etsin. Dost ve kardeş Azerbaycan, her zaman yanımızda, bundan sonra da hep yanımızda olsun." diye konuştu.
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