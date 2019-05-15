TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı İlyas Umahanov, Dışişleri Komisyon Başkanı Kostantin Kosachev ve beraberinki parlamenter heyetini kabul etti.

Bozkır, kabulde yaptığı konuşmada, Rusya ile karşılıklı saygı ve iyi komşuluğa dayalı ilişkilerin sürdürüldüğünü belirterek "Ekonomik, ticari, kültürel ve insani alanlarda son dönemde kaydettiğimiz ilerlemenin de etkileyici olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Volkan Bozkır, Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki bu iyi ilişkilerin gerek halkların refahı gerek bölgesel barış bakımından önem taşıdığı kanaatinde olduklarını kaydetti.

Ziyarette, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri ile Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da yer aldı.

