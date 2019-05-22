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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Bozkır, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton'u kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton'u kabul etti.

Bozkır, kabulde yaptığı konuşmada, Hinton ve beraberindekileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek uzak mesafeye rağmen iki ülkenin dost olduğunu ifade etti. Bozkır, Çanakkale Savaşlarının iki ülkeyi birbirine bağladığının altını çizdi.

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenlendiğini anımsatan Bozkır, saldırı karşısında Yeni Zelanda hükümetinin aldığı tutum ve tavrın takdirle karşılandığını, saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini kaydetti.

Hinton da Bozkır'a kendilerini ağırladığı için teşekkür ederek iki ülkenin iyi ilişkileri bulunduğunu söyledi.

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