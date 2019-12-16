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TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya ile mutabakat muhtırasının onaylanması teklifini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 16:46 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya ile mutabakat muhtırasının onaylanması teklifini kabul etti

Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonun basına kapalı gerçekleşen toplantısında, kanun teklifi ele alındı.

Toplantıda, Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 4 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

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Anahtar Kelimeler:
dışişleri komisyonu Libya Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatı

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