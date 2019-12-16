HABER

TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya muhtırasını görüşmek üzere toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 14:33 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya Güvenlik ve Askeri Mutabakat muhtırasını görüşmek üzere toplandı.TBMM Dışişleri Komisyonu toplandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya Güvenlik ve Askeri Mutabakat muhtırasını görüşmek üzere toplandı.
TBMM Dışişleri Komisyonu toplandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, milletvekillerine Libya’daki durum ve mutabakat ile ilgili bilgi verdi. Kaymakçı, Libya’nın doğusunda Bingazi, Derne, Tobruk civarında kendisini Libya Ulusal Ordusu olarak tanıtan Hafter’in 4 Nisan’dan bu yana Trablus’a saldırı başlattığını aktardı. Kaymakçı, Hafter’in 8 ayı aşkın süredir meşru hükümete karşı saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, kadın, çocuk ayırımı gözetmeksizin yerleşim yerlerini bombaladığını ifade etti.
Kaymakçı, Hafter güçlerinin saldırılarını 12 Aralık’tan bu yana arttırdığını söyleyerek, “Hafter’in uluslararası toplumun yürüttüğü çabaları hiçe sayarak uzlaşmasız tutumunu ve saldırılarını sürdürdüğünü görüyoruz. Libya tarafından güvenlik ve askeri işbirliğini arttırma talepleri geldi. Bizim Libya ile 2012’de imzaladığımız Askeri Eğitim İşbirliği anlaşmamız var. Bu anlaşma 2013’ten beri yürürlükte. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi, daha etkin hale getirilmesi için özellikle Libya’nın talebi üzerine mevcut anlaşmayı geliştirmek, 2013 anlaşmasının kapsamını genişletme ihtiyacı duyduk. 27 Kasım’da imzalanan mutabakat ile anlaşma sağladık. Mutabakat muhtırasının yürürlüğe girmesiyle güvenlik, askeri eğitim ve öğretim, savunma sanayi, terörizm ve yasa dışı göçle mücadele, lojistik alanında işbirliği, haritacılık alanında işbirliği ile askeri planlama, tecrübe artırımı, talep olması halinde karşılıklı savunma ve güvenlik ofisi kurulması gibi konularda Libya ile işbirliğimizin daha ileri seviyeye taşınmasının hukuki altyapısının oluşturulacağına inanıyoruz. Bu bizim askeri ve güvenlik işbirliği alanında imzaladığımız tek anlaşma değil. 60 tanesi yürürlükte olan benzer anlaşmaları var. Libya hükümeti ile imzalanan tek bir anlaşma değil. Başka ülkelerle de imzaladığı anlaşmalar var. Bunun hem Libya’da istikrarın, güvenliğin oluşmasına terörizmle ve yasa dışı göçle mücadelede katkıda bulunacağına inanıyoruz. Tarihi bağımız olan ve müteahhitliği öğrendiğimiz kendimize yakın ördüğümüz Libya ile ilişkilerin daha da ilerletilmesi amacıyla bir an önce yürürlüğe konmasını tercih ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

PARTNERMetin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...Metin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...
CHP'den İncirlik ve Kürecik açıklamasıCHP'den İncirlik ve Kürecik açıklaması
CHP'li Torun: İstanbul'da turizm çalıştayı düzenleyeceğizCHP'li Torun: İstanbul'da turizm çalıştayı düzenleyeceğiz

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

CHP'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

CHP'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

CHP'li Levent Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partili Ahmet Aydın tebrik etti

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

Burhan Kuzu'dan Twitter'da 'Gelecek Partisi' tepkisi

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.