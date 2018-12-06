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TBMM Dışişleri Komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 16:33 | Son Güncelleme

Komisyon, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin 10 kanun teklifini kabul etti.

Komisyon, kanun tekliflerini görüşmek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında toplandı.

Toplantıda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun teklifi kabul edildi.

Kabul edilen teklifler şöyle:

"- Türkiye ile Sırbistan Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ait Protokol I'in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli 'Protokol I', Anlaşmanın 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'sini Değiştiren 17 Ocak 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya Eklenen Hizmet Ticareti Hakkında 30 Ocak 2018 Tarihli 'Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Katar Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite'nin Serbest Ticaret Anlaşması'nın 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına İlişkin Yetki Verilmesine Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite'nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II'sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararınının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi,

- Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Belarus Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Zambiya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ve Şili Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşmaya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Burundi Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."

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