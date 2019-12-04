TBMM Dışişleri Komisyonu toplandı

Anlaşmanın Türkiye'ye teknik, siyasi, ekonomik anlamda katkılarının olacağını belirten Kıran, "Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızın talimatıyla Meclisimizi bilgilendirmek istedik. Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın kısa sürede Meclisimize sevk edilerek, kabul edilmesini önemsiyoruz. Bu anlamda tüm siyasi partilerin bu anlaşmayı desteklemesi de önemli bir husustur." diye konuştu.

Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının uluslararası toplumun bazı aktörleri tarafından manipüle edilmeye çalışıldığını ifade eden Kıran, anlaşmanın her maddesinin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uygun olduğunun altını çizdi.

- "Türkiye hakçalık prensibiyle anlaşma yaptı"

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes de Türkiye ile Libya deniz sınırı anlaşmasının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzaladığı anlaşmadan sonra bu konuda yaptığı ikinci anlaşma olduğunu söyledi.

İmzalanan muhtırayla Libya ile 18,6 millik bir sınır çizgisiyle Kıta Sahanlığı (KS) ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarını belirlediklerini anlatan Erciyes, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma çok önemli bir anlaşma ve bir an önce onaylanması önem taşımaktadır. Bazı ülkeler bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia ettiler. Uluslararası hukukun koyduğu kural, sınırlandırmanın hakça olmasıdır. Bu anlaşma da hakçalık çerçevesinde yapılan bir anlaşmadır çünkü uluslararası hukukta Rum ve Yunanların iddialarının hilafına adaların, otomatik olarak KS ve MEB yaratma hakları yok. Sınırlandırmada adaların özel konumlarına, kıyı uzunluklarına, bulundukları coğrafyaya bakılıyor. Uluslararası mahkeme kararlarında da ikili anlaşmalarda da adalara hiçbir şekilde deniz yetki alanı verilmiyor. Türkiye de bu hakçalık prensibiyle hareket ederek bu anlaşmayı Libya ile yaptı. Dolayısıyla bu anlaşmanın hem bizim tarafımızdan hem de Libya tarafından onaylanarak bir an önce BM'ye bildirilmesi çok büyük önem taşıyor."