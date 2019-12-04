HABER

TBMM Dışişleri Komisyonu uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 teklifi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 15:45 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 teklifi kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, çeşitli uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun teklifini kabul etti.

Komisyon, kanun tekliflerini görüşmek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında toplandı. Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair 10 kanun teklifi komisyonda kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- Türkiye ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin KanunTeklifi,

- Türkiye ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin KanunTeklifi,

- Türkiye ile Güney Sudan Cumhuriyeti ArasındaTicaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Somali Federal Cumhuriyeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Kamboçya Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Tayland Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Paraguay Cumhuriyeti Arasanda Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Azerbaycan Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

PARTNER Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Çekya Başbakanı Babiş’ten istifa açıklamasıÇekya Başbakanı Babiş’ten istifa açıklaması
Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmediÖzel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır TBMM TBMM Dışişleri Komisyonu uluslararası anlaşmalar

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni Orta Asya'ya dayanıyor'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan NATO açıklaması

Zirve sürerken flaş NATO mesajı

TBMM Genel Kurulu'nda 'veto' tartışması! 'Ne menem bir şeydir bu ya!'

Meclis yine karıştı! 'Ne menem bir şeydir bu ya!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler gayriresmi akşam yemeğine katıldı

Erdoğan liderler gayriresmi akşam yemeğine katıldı

Fahrettin Altun: NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeli

Cumhurbaşkanlığından NATO açıklaması! 'Üzerinize düşeni yapın'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.