TBMM Dışişleri Komisyonu, Hocalı katliamına ilişkin yayınladığı bildiride, insanlık adına kanlı bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatını bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi çağrısında bulundu.

Bildiride, Ermenistan birliklerince 1992 yılının 25 Şubat'ını 26 Şubat'a bağlayan gece, Yukarı Karabağ'ın Hocalı kasabasına düzenlenen saldırıda 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70’i yaşlı olmak üzere, 613 masum Azerbaycan vatandaşının hunharca katledildiği, 76'sı çocuk, 487 kişinin yaralandığı, bin 275 kişinin de Ermenistan güçlerince esir alındığı aktarılarak, o tarihten bu yana kayıp olan 150 kişinin akıbetinin ise bilinmediği ifade edildi.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Türkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan tam 27 yıl önce Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları vahşi saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti Birliklerince gerçekleştirilen bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan bu yana devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz.