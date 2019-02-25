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TBMM Dışişleri Komisyonundan "Hocalı" bildirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 13:14 | Son Güncelleme

Bildiriden: - "İnsanlık adına kanlı bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kararları çerçevesinde bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz" - "Türkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan tam 27 yıl önce Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları vahşi saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz" - "Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince gerçekleştirilen bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan bu yana devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz"

TBMM Dışişleri Komisyonu, Hocalı katliamına ilişkin yayınladığı bildiride, insanlık adına kanlı bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatını bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi çağrısında bulundu.

Bildiride, Ermenistan birliklerince 1992 yılının 25 Şubat'ını 26 Şubat'a bağlayan gece, Yukarı Karabağ'ın Hocalı kasabasına düzenlenen saldırıda 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70’i yaşlı olmak üzere, 613 masum Azerbaycan vatandaşının hunharca katledildiği, 76'sı çocuk, 487 kişinin yaralandığı, bin 275 kişinin de Ermenistan güçlerince esir alındığı aktarılarak, o tarihten bu yana kayıp olan 150 kişinin akıbetinin ise bilinmediği ifade edildi.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Türkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan tam 27 yıl önce Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları vahşi saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti Birliklerince gerçekleştirilen bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan bu yana devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz.

İnsanlık tarihinin kara sayfalarından biri olan Hocalı katliamının, sonuçları itibarıyla, bölgenin barış, huzur, güvenlik ve istikrarı açısından bugün için de bir sorun olma niteliğini koruyor. Sivil halka yöneltilen bu acımasız, insanlık dışı saldırganlık ve süregelen işgal neticesinde 1 milyona yakın Azerbaycanlı kardeşimiz yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve çeyrek asrı aşkın bir süredir kaçkın hayatı yaşamaya mahkum edilmişlerdir."

Olayın şahitleri ve kurbanlarının hala hayatta olduğu, dolayısıyla, Hocalı'da yaşananların tarihi bir olay değil, bugünün acı bir gerçeği olduğu belirtilen bildiride, "İnsanlık adına kanlı bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kararları çerçevesinde bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Azerbaycan halkıyla bu haklı davalarında dayanışma içinde olunduğu vurgulanan bildiride, "Bu olayın müsebbiplerinin uluslararası hukukta yargı önüne çıkarılması ve Ermenistan'a da işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi çağrımızı yineliyoruz. Hocalı katliamında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bildiri Hocalı Katliamı TBMM Dışişleri Komisyonu

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