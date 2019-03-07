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TBMM Dışişleri Komisyonundan yoğun parlamenter diplomasi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu, 1 Ekim 2018'de başlayan 27. Yasama Dönemi'nde yurt içi ve yurt dışında yoğun diplomasi faaliyeti yürüttü - Dışişleri Komisyonu heyetleri, ABD ve Rusya'nın arasında bulunduğu 12 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi - Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, yeni yasama döneminin başından itibaren 43 ülkenin Ankara büyükelçisiyle görüştü

SİNAN USLU - TBMM Dışişleri Komisyonu, 1 Ekim 2018'de başlayan 27. Yasama Dönemi'nde ülkeler ve parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında yoğun diplomasi faaliyeti yürüttü.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Dışişleri Komisyonu heyetleri, Volkan Bozkır'ın başkanlığında, 27. Yasama Dönemi'nin başından itibaren 12 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi.

Komisyon üyeleri, KKTC, Azerbaycan, Estonya, Sırbistan, Rusya, Karadağ, Sudan, Tunus ve ABD'yi ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Kasım 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te Türkiye, Romanya ve Polonya Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı gerçekleştirildi.

Birçok ülkeden Bakan ve yabancı parlamento heyetlerini ağırlayan Volkan Bozkır, Komisyon Başkanı olarak Ekim 2018'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Komisyon Başkanları Toplantısı'na, kasımda ise İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Dışişleri Komisyon Başkanları Parlamenter Forumu'na katıldı.

Dışişleri Komisyonunun daveti üzerine, 2018 Eylül ayında Arnavutluk, ekimde Rusya Devlet Duması, aralıkta Portekiz ve Tunus, ocakta da İran, Norveç ve Bulgaristan Parlamentoları Dışişleri Komisyon heyetleri Türkiye'yi ziyaret etti.

Dışişleri Komisyonu, toplantılarında iki bakanı konuk etti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 17 Ekim 2018'de "KKTC ve Bölgesel Gelişmeler", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise 9 Ocak 2019'da "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" konularında komisyona brifing verdi.

- Meclisin "en faal" komisyonlarından

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, yeni yasama döneminde 43 ülkenin Ankara büyükelçisiyle görüştü.

Bozkır, Komisyon Başkanı olarak iki kez Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin Ankara büyükelçilerinin çalışma yemeklerine "onur konuğu" olarak katılarak katılımcılara hitap etti.

Bu ziyaretler ve temaslar, ülkeler ve parlamentolararası ilişkilerin geliştirilmesi, parlamenter diplomasinin güçlendirilmesi, temasların artırılması ve diyalog kanallarının çoğaltılması açısından verimli oldu.

TBMM'nin "en faal" komisyonlarından olan Dışişleri Komisyonuna, yeni yasama döneminde 57 uluslararası anlaşma havale edildi. Bunlardan 32'si Komisyonda görüşülerek kabul edildi.

Bu kapsamda, uluslararası anlaşmalardan 3'ü TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

- Yerel seçim sonrası yoğun gündem

Dışişleri Komisyonu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasındaki dönemde de yoğun bir programla çalışmalarını sürdürecek.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın girişimi üzerine, ülkeler ve parlamentolar arası ilişkileri geliştirmek için nisan ayında Türkiye, Rusya, İran Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı'nın düzenlenmesi planlanıyor. Devlet başkanları ve dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının Dışişleri Komisyonu Başkanları düzeyinde de sürdürülmesi amaçlanıyor.

Komisyon, gelecek dönemde Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ile Türkiye, Romanya, Polonya Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantıları'na da katılacak; 13-14 Haziran 2019'da Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin parlamento dışişleri komisyonu heyetlerini Ankara'da ağırlayacak.

- Planlanan yurt dışı ziyaretler

Almanya, İtalya, Macaristan, Polonya, Karadağ, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Tunus ve Sudan gibi ülkelerin parlamentolarının dışişleri komisyonu heyetlerinin de bu dönemde Türkiye'yi ziyaret etmeleri öngörülüyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Kore Cumhuriyeti, Belarus, Arnavutluk, Moldova, Bosna Hersek, Portekiz, Birleşik Krallık, İsveç, Norveç ve Danimarka'yı ziyaret etmeyi planlıyor.

Volkan Bozkır'ın, nisan ayında çeşitli toplantılara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Helsinki ve Brüksel'i de ziyaret etmesi bekleniyor.

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27. yasama dönemi TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır yoğun diplomasi

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