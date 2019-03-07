TBMM Dışişleri Komisyonundan yoğun parlamenter diplomasi

Birçok ülkeden Bakan ve yabancı parlamento heyetlerini ağırlayan Volkan Bozkır, Komisyon Başkanı olarak Ekim 2018'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Komisyon Başkanları Toplantısı'na, kasımda ise İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Dışişleri Komisyon Başkanları Parlamenter Forumu'na katıldı.

Komisyon üyeleri, KKTC, Azerbaycan, Estonya, Sırbistan, Rusya, Karadağ, Sudan, Tunus ve ABD'yi ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Dışişleri Komisyonu heyetleri, Volkan Bozkır'ın başkanlığında, 27. Yasama Dönemi'nin başından itibaren 12 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi.

SİNAN USLU - TBMM Dışişleri Komisyonu, 1 Ekim 2018'de başlayan 27. Yasama Dönemi'nde ülkeler ve parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında yoğun diplomasi faaliyeti yürüttü.

Dışişleri Komisyonunun daveti üzerine, 2018 Eylül ayında Arnavutluk, ekimde Rusya Devlet Duması, aralıkta Portekiz ve Tunus, ocakta da İran, Norveç ve Bulgaristan Parlamentoları Dışişleri Komisyon heyetleri Türkiye'yi ziyaret etti.

Dışişleri Komisyonu, toplantılarında iki bakanı konuk etti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 17 Ekim 2018'de "KKTC ve Bölgesel Gelişmeler", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise 9 Ocak 2019'da "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" konularında komisyona brifing verdi.

- Meclisin "en faal" komisyonlarından

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, yeni yasama döneminde 43 ülkenin Ankara büyükelçisiyle görüştü.

Bozkır, Komisyon Başkanı olarak iki kez Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin Ankara büyükelçilerinin çalışma yemeklerine "onur konuğu" olarak katılarak katılımcılara hitap etti.

Bu ziyaretler ve temaslar, ülkeler ve parlamentolararası ilişkilerin geliştirilmesi, parlamenter diplomasinin güçlendirilmesi, temasların artırılması ve diyalog kanallarının çoğaltılması açısından verimli oldu.