TBMM Down Sendromu Araştırma Komisyonu

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik Başkanlığında toplandı.

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gerçekleştirilen ilk toplantısında çalışma takvimine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Komisyona davet edilecek uzmanların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının bu zamana kadar yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alınması, konunun derinlemesine irdelenmesi kararlaştırıldı.

