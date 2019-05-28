TBMM Down Sendromu, Otizm Araştırma Komisyonu

Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, 75 bin nüfusa bir Sağlıklı Hayat Merkezi planlandığını ve buralarda sosyal çalışmacı, psikolog ve diğer branşlarda görevliler olduğunu belirtti.

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanı Esra Alataş, komisyon toplantısında yaptığı bilgilendirmede, otizmin spektrum bozukluğunun çocukların gelişim alanlarını çoklu olarak etkileyen, sosyal ilişki ve iletişimde yetersizlik, rutinler ve tekrarlayıcı davranışlar ile yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu dile getirdi.

Otizmin ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluk olduğunu anlatan Alataş, bazı yanlış inanışların otizmli çocukların tanı ve tedavisinde gecikmelere yol açabildiğini söyledi. Alataş, otizmde erken tanı, tedavi ve müdahale zincirinin kurulması amacıyla bir adım attıklarını, 25 binden fazla aile hekimine eğitim verildiğini kaydetti.