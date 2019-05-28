HABER

TBMM Down Sendromu, Otizm Araştırma Komisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2019 19:37 | Son Güncelleme

Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara: - "75 bin nüfusa bir adet Sağlıklı Hayat Merkezi planlandı. Buralarda sosyal çalışmacı, psikolog ve diğer branşlarda arkadaşlarımız var" - Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanı Esra Alataş: - "Otizm ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluktur. Bazı yanlış inanışlar otizmli çocukların tanı ve tedavisinde gecikmelere yol açabilmektedir"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, 75 bin nüfusa bir Sağlıklı Hayat Merkezi planlandığını ve buralarda sosyal çalışmacı, psikolog ve diğer branşlarda görevliler olduğunu belirtti.

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanı Esra Alataş, komisyon toplantısında yaptığı bilgilendirmede, otizmin spektrum bozukluğunun çocukların gelişim alanlarını çoklu olarak etkileyen, sosyal ilişki ve iletişimde yetersizlik, rutinler ve tekrarlayıcı davranışlar ile yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu dile getirdi.

Otizmin ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluk olduğunu anlatan Alataş, bazı yanlış inanışların otizmli çocukların tanı ve tedavisinde gecikmelere yol açabildiğini söyledi. Alataş, otizmde erken tanı, tedavi ve müdahale zincirinin kurulması amacıyla bir adım attıklarını, 25 binden fazla aile hekimine eğitim verildiğini kaydetti.

Programlara ilişkin verilere de değinen Alataş, 2018'de 667 bin 323 çocuğa tarama yapıldığını, 15 bin 87 çocukta risk tespit edildiğini, 805 çocuğa otizm tanısı konulduğunu, 998 çocuğa da farklı tanı konulduğunu aktardı.

Alataş, çocukluk çağında başlayan nörogelişimsel bir bozukluk olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocuk ve ergenlerde görülme sıklığının yüzde 5-10 arasında değiştiğini, 20-25 kişilik bir sınıfta bir ya da iki tane dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip çocuğun bulunacağının tahmin ediliğini ifade etti.

- Özgül öğrenme güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğüne ilişkin de Alataş, anne-babalar, öğretmenler ve birinci basamak sağlık personellerinin bu konuda farkındalık kazanmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özgül öğrenme güçlüğü olan bireyleri erken dönemde tespit edip onların da erken tanı, tedavi ve özel eğitim programlarından yararlanmalarını sağlamak için çalışmalarımız sürüyor. Farkındalık düzeyinin artması ve tedaviye erken başlanmasıyla okul başarısızlığı gibi durumlara bağlı değişen düşük benlik algısı, akran ilişkilerinde sorunların önlenmesi için de fakındalık faaliyetleri devam ediyor. Ruhsal gelişimsel bozukluklar ve mental retardasyonu da kapsayacak şekilde Bakanlığımız bünyesinde kurulan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çocuk gelişimcilerimiz, psikologlarımız ve sosyal çalışmacılarımız tarafından psikososyal destek hizmetleri yürütülüyor."

- "Çocuk psikiyatri uzmanı sayısı artırılmalı"

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, ailelerin bu hastalıklar karşısında sıkıntılar yaşadığını belirtti. Çocuk psikiyatri uzmanı sayısının az olduğunu belirten Gürel, bunun artırılması yönündeki çalışmanın hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Her ortam sağlansa bile uzman hekimler olmadıktan sonra bir anlamının olmayacağını belirten Gürel, bu branşı seçecek kişilere özendirici, teşvik edici neler yapılması gerektiği konusunda da araştırmalar yapılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, birinci basamak sağlık kuruluşlarında çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal gelişmelerinin izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Erken tanı yapacak olan hekim aile hekimidir, burası birinci basamaktır. Aile hekimini bu konuda hazırlamalıyız. Çocuk takibi aile hekimlerinin esas işi. Bu takibi iyi yapsak, sadece otizm, down sendromu değil birçok hastalığın erken tanısı konulur." diye konuştu.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, aile hekimlerinin otizm şüphesiyle yönlendirdiği hasta sayısının az olduğunu söyledi. Aile hekimlerinin bu konuda sürekli eğitim programlarına alınıp, onlara zorunlu olarak otizmin defalarca anlatılması gerektiğini belirten İlhan, ayrıca otizm şüphesi bulunan bireylerin tanı konulması için nereye gönderileceği konusunda yeterli bilginin olmadığını kaydetti.

- "Sağlık Bakanlığı olarak ileri teknolojiyi kullanıyoruz"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, komisyondaki milletvekillerinin soruları üzerine yaptığı konuşmada, ülke genelinde yaklaşık 25 bin aile hekiminin bulunduğunu, sisteme yeni giren her aile hekimine eksik eğitimlerin verildiğini anlattı.

Söz konusu hastalıklara ilişkin bir "haritalama" çalışması konusunda Kara, Sağlık Bakanlığı olarak ileri teknolojiyi kullandıklarını belirterek, Türkiye'de tanı alan her bireyin sağlık bilgi sistemi kayıtlarında bulunduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde 200 civarında Sağlıklı Hayat Merkezlerinin bulunduğunu aktaran Kara, bu merkezlerin çalışma faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"75 bin nüfusa bir adet Sağlıklı Hayat Merkezi planlandı. Buralarda sosyal çalışmacı, psikolog ve diğer branşlarda arkadaşlarımız var. Sağlıklı Hayat Merkezlerine aile hekimliğinden yönlendirilerek buralarda da değerlendirmeler yapılabiliyor. Çocuk gelişimci arkadaşlarımız okullara giderek eğitimler veriyor. Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısını sürekli artırıyoruz. Birinci basamağa, okullarımıza ve diğer toplumsal faaliyetlere destek olacak şekilde kurgusu yapıldı ve işlemeye devam ediyor. Zaman içerisinde her ilde bu merkezlerimizden bir tane olacak."

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Bahçeli: 'Pençe' terörle mücadelenin en önemli safhalarındanBahçeli: 'Pençe' terörle mücadelenin en önemli safhalarından
'BBP camiasının gönlünü kırmışsam, üzmüşsem...''BBP camiasının gönlünü kırmışsam, üzmüşsem...'
Anahtar Kelimeler:
Down Sendromu Meclis Araştırması Komisyonu otizm

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

'BBP camiasının gönlünü kırmışsam, üzmüşsem...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Soylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz

Soylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz

Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

Süleyman Soylu: Biz de 15 Temmuz'u not ettik

Süleyman Soylu: Biz de 15 Temmuz'u not ettik

MHP’den gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

MHP’den gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.