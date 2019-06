TBMM Down Sendromu, Otizm Araştırma Komisyonu

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UFD) Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, down sendromlu bireylere ergenlik çağında eğitim verecek uzmanlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı.

Tuncay, komisyonda yaptığı sunumda, UFD'nin Türkiye'nin önderliğinde 23 ülkede teşkilatlanmış bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

2006 yılında çıkarılan Özürlüler Kanunu ile engelliler adına ciddi bir devrim yapıldığını vurgulayan Tuncay, şöyle devam etti:

"Down sendromlu bireylerde en büyük sorun, 18 yaşına kadar akademik eğitim alan bireylerin bu yaştan sonra eve dönüşleri ve ergenlik döneminde yaşadığı problemlerdir. Bir annenin, bir babanın en büyük sorunu bireyin ergenlik döneminde yaşadıklarıdır. Bunlar maalesef bazen medyada hoş olmayan görüntülerle karşımıza çıkmaktadır. Down sendromlu bireylere ergenlik çağında eğitim verecek uzmanlara ihtiyacımız var. 2002 yılında ülkemizde 100 bin down sendromlu birey vardı ve bu çocuklar büyüyorlar. Ayrıca akademik eğitim sonrasında bu çocuklarımızın eve dönmeden, hayatın içinde 'ben de varım'ı oluşturmanın yollarını aramamız gerekiyor. Federasyon olarak biz bu çalışmayı yapmaktayız. STK'ların asıl görevi para toplamak ya da kampanyalar hazırlamak değil, hükümetlere rehber olmaktır. Bizim fark etmekten ziyade harekete geçmemiz gerekiyor. Çünkü eğitimin bir kampanyası olmaz. Eğitim her bireyin hakkıdır. Dünyanın normalleşmeye döndüğü bir dönemde Türkiye olarak engelli parkı, engelli köyü diyerek kendi kendimize ayrımcılık yapıyoruz."